足球》企業聯賽頒獎 下季三重點求進步

2018年10月29日 17:21 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018台灣企業甲級足球聯賽在10月8日畫下句點，由台北市大同足球隊完成2連霸，外援馬克（Marc Fenelus）獲金靴獎，不過球隊要挑戰亞足聯冠軍聯賽，可能要等到後年了；此外，中華足協今年總算是完成改選，展望下季聯賽，將從場地、規範、裁判三方面來提升，期許成為一個更專業的聯賽。

中華足協今天舉辦企業足球聯賽頒獎典禮，金靴獎由大同足球隊外援馬克以27球蟬聯這個獎項，領獎時隊友在台下都替他感到開心，大同足球隊總教練強木在透露，球隊原本要挑戰亞足聯盃賽事，所有手續都準備好，可惜前任足協沒有在規定時間繳交資料，球隊最快要到明年1月1日才能再向亞足聯提出申請，最快可能就是後年才能進軍亞足聯冠軍聯賽。

北市大同教練強木在(右)，獲2018企業足球聯賽最佳教練。(李弘斌攝)

展望未來，強木在說：「明年球季還是以留住冠軍為目標，很感謝公司一直以來這麼支持，也願意投入資金讓我們找外援，雖然一隊最多可以找5個外援，不過場上最多只能有3個外援，為了避免浪費資金，還是維持在3外援就好。」

北市大同外援馬克(右)，是2018企業足球聯賽金靴獎得主。(李弘斌攝)

今年球季的金手套獎，由高雄市台電隊守門員邱育宏獲得，提到整個賽季自己印象最深刻的表現，他說：「是對大同1：0獲勝那場，今年對到他們就這場我沒有掉球，所以印象最深刻，而球隊連續兩季無緣冠軍，新球季希望能幫助球隊一圓冠軍夢，個人獎對我來說是其次。」

足協新任秘書長方靖仁透露，自己也是足球教練，看了不少比賽不足的地方，新一季聯賽，會努力朝場地、規範、裁判三方面提升水準，「場地上希望在非開放的場地進行比賽，避免比賽中還要遇到旁邊有其他民眾在運動的打擾，更希望把比賽時間、場地固定下來，讓各隊有機會經營球迷，吸引更多球迷進場看球。」

方靖仁繼續說：「至於規範上，今年聯賽發生了不少衝突，所以罰則上我們計畫訂出更明確的規範及處罰方式，不會讓比賽感覺就像是菜市場盃那樣。而球隊也有反應裁判水準待加強，由於大部分裁判都是兼職，未來希望能針對裁判有受訓課程或是做檢定考，儘管距離明年2月開賽準備時間不多，但協會定會全力完成，讓聯賽準時開踢。」

(中時電子報)