蟹肉棒不是蟹肉！有這4個字的食物恐「攏係假」

蟹肉棒不是蟹肉！有這4個字的食物恐「攏係假」。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

市面上加工食品越來越多，不過許多「包裝上」或「名義上」有的字眼，實際上根本沒有這樣的食材在其中。專家提醒，帶有4種字眼的食品，事實上恐怕沒有「真材實料」，營養師們通常會慎重選擇。

根據健康網站《丁香醫生》指出，包括蟹肉棒、魚柳、雞柳、豬柳、牛柳…等，可能都不是真的肉。蟹肉棒是一種冷凍魚糜的「仿生食品」，經過急速解凍後再次冷凍，做成類似蟹肉的棒狀外形，最外層用食用色素染色，再加入蟹肉風味的食用香精，實際上和蟹一點關係都沒有。

《丁香醫生》解密下列4種食品背後的意義，並建議應盡量少吃：

1.帶「味」字的食品

這種食品中通常都沒有標榜的材料，只是用食用香料調配出類似的味道而已。例如：木瓜味月餅、牛乳味餅乾、櫻桃味可樂…等。

2.帶「脆」字的食品

許多人覺得，多吃「蔬果脆片」可以代替果蔬，不過其實這類果蔬脆片，例如香蕉片、脆棗、香菇脆片等，通常都是真空油炸製成，因為有油，吃起來才香脆，但也因為有了油，脂肪和熱量也暴增。

3.帶「酥」字的食品

「酥」字食品所含的各種水果、堅果等，事實上和帶「脆」字的食品一樣，往往高糖、高油、高熱量，吃太多都不利血糖、血脂及體重控制，還可能增加心血管疾病的風險。

4.帶「柳」字的食品

包括蟹柳、雞柳、豬柳、牛柳…等這些食品可能並非真材實料。除了蟹肉棒不是蟹肉做的，通常夜市裡價格非常便宜、口感特別嫩的牛柳，以及漢堡肉、豬柳、炸雞柳等，為了達到比較好的口感，一般會額外添加較多的肥肉和澱粉。

《丁香醫生》提醒，這些裹了厚厚澱粉的油炸食物，除了高熱量之外，還有不明添加物的疑慮，雖然帶有這4個字的食品並不是完全不能吃，但這些食物並不健康，建議應盡量少吃。

(中時電子報)

外賣燙青菜比較好吃？專家揭密：多加了3種東西
3種水千萬不能喝！天天喝不只早衰恐要命

文章來源：丁香醫生

立院考察中火！藍營批「10減2」… 泰安頭目簡雲生發行第3本書 線條…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。