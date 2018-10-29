蟹肉棒不是蟹肉！有這4個字的食物恐「攏係假」

2018年10月29日 17:20 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

市面上加工食品越來越多，不過許多「包裝上」或「名義上」有的字眼，實際上根本沒有這樣的食材在其中。專家提醒，帶有4種字眼的食品，事實上恐怕沒有「真材實料」，營養師們通常會慎重選擇。

根據健康網站《丁香醫生》指出，包括蟹肉棒、魚柳、雞柳、豬柳、牛柳…等，可能都不是真的肉。蟹肉棒是一種冷凍魚糜的「仿生食品」，經過急速解凍後再次冷凍，做成類似蟹肉的棒狀外形，最外層用食用色素染色，再加入蟹肉風味的食用香精，實際上和蟹一點關係都沒有。

《丁香醫生》解密下列4種食品背後的意義，並建議應盡量少吃：

1.帶「味」字的食品

這種食品中通常都沒有標榜的材料，只是用食用香料調配出類似的味道而已。例如：木瓜味月餅、牛乳味餅乾、櫻桃味可樂…等。

2.帶「脆」字的食品

許多人覺得，多吃「蔬果脆片」可以代替果蔬，不過其實這類果蔬脆片，例如香蕉片、脆棗、香菇脆片等，通常都是真空油炸製成，因為有油，吃起來才香脆，但也因為有了油，脂肪和熱量也暴增。

3.帶「酥」字的食品

「酥」字食品所含的各種水果、堅果等，事實上和帶「脆」字的食品一樣，往往高糖、高油、高熱量，吃太多都不利血糖、血脂及體重控制，還可能增加心血管疾病的風險。

4.帶「柳」字的食品

包括蟹柳、雞柳、豬柳、牛柳…等這些食品可能並非真材實料。除了蟹肉棒不是蟹肉做的，通常夜市裡價格非常便宜、口感特別嫩的牛柳，以及漢堡肉、豬柳、炸雞柳等，為了達到比較好的口感，一般會額外添加較多的肥肉和澱粉。

《丁香醫生》提醒，這些裹了厚厚澱粉的油炸食物，除了高熱量之外，還有不明添加物的疑慮，雖然帶有這4個字的食品並不是完全不能吃，但這些食物並不健康，建議應盡量少吃。

(中時電子報)