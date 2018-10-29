與史瓦帝尼國王通話 蔡英文：相信兩國邦交穩固

2018年10月29日 17:31 工商 崔慈悌

普悠瑪翻覆事故引發友邦關切，蔡英文總統今天與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世通話表達感謝，並強調台灣要開闢未來的新市場，她心裡就想到史瓦帝尼，也期盼雙方合作項目在短期內看到成果。她相信兩國邦交穩固，而雙方有意義的合作計畫，也會讓彼此邦誼更加深化。

大陸近期積極挖我外交牆腳，日前並點名我國在非洲唯一邦交國的史瓦帝尼，強調目前在非洲只有一個國家未大陸建交，「希望這國家能早日加入」，也讓台史邦誼備受關注。

台鐵日前發生普悠瑪翻車意外，史國也表達關切，蔡英文總統今天上午在總統府與史王恩史瓦帝三世國王進行英文越洋電話談話。

蔡英文首先代表我國政府與人民，感謝恩史瓦帝三世就宜蘭發生的重大火車意外事故對我國表達的慰問。

她說，政府非常努力要讓台灣成為一個更好的地方，她在今年的國慶演說提到，政府將加強與友邦合作，建立互助合作關係，除了在經濟上幫助友邦，也為台灣開闢未來的新市場、新生產基地。「當時，我心裡就想到史瓦帝尼」。

蔡英文表示，她針對最近台史雙邊合作項目進度進行了解，期盼合作項目都能儘速推展，並在短期內看到成果，「尤其是醫療及電廠的合作，都相當積極的在進行當中」。

恩史瓦帝三世日前曾來台訪問，蔡英文也提到，她很開心今年能到史瓦帝尼進行國是訪問，也相當高興能在台灣接待國王，她相信兩國的邦交穩固，而雙方有意義的合作計畫，也會讓彼此邦誼更加深化。

最後，她也恭喜恩史瓦帝三世國王完成新任總理的任命，並表示我們會盡全力與新任總理合作，讓二國間的合作項目順利完成。總統也對恩史瓦帝三世國王上個月26日在聯合國大會發言支持台灣，特別表達感謝之意。

兩人的越洋電話談話歷時約10分鐘，包括國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮及史瓦帝尼駐台大使戴敏尼等均在場。

(工商 )