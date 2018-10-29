泰安頭目簡雲生發行第3本書 線條文字傳承古泰雅智慧

2018年10月29日 17:42 中時 陳慶居

簡雲生為傳承泰雅文化，利用線條圖案和文字，呈現先人智慧。（陳慶居攝）

苗栗縣文化觀光局展覽室「原味」十足，泰安鄉頭目簡雲生29日舉辦《卡義卜勇的天空3─高熊峠（Matabalay）部落文物器皿記述》新書發表會，這是頭目他發行的第3本書，副縣長鄧桂菊形容他以樸實的線條圖畫和明快的文字，讓大人、小孩都能感受古泰雅族人的智慧。

現年88歲的簡雲生，曾在警界服務30年，擔任過泰安大興村長，現為榮安部落頭目，他著作的「卡義卜勇的天空3」依循「卡義卜勇的天空─自述」、「卡義卜勇的天空2─老頭目說故事」兩本書的風格，延續泰雅族文化主題，以淺顯易懂的圖像向大家細述泰雅先民生活中常用的器皿。

新書發表由原民教師梁玉水表演無形文化資產泰雅族口簧琴揭開序幕，現場展示書中呈現的器皿文物，讓民眾了解當年泰雅族人的生活智慧，作者簡雲生並與評審委員與談會，說明著作背景和由來。

簡雲生指出，他一直希望能讓更多人了解泰雅先民的智慧，在保存泰雅文物和教授族語的過程中，他發現自從族人開始與外界交流後，接觸到新科技與新事物，漸漸地改變了生活方式，不再辛苦的從山上採集材料，花長時間去編織物件，導致傳統文物像流水般的流失。

儘管許多古泰雅文物經多次口述說明，大多人仍不知其價值及所用於何，令他擔憂泰雅文化流失，尤其，他年事已邁，於是決定將以前蒐集、保存的泰雅文物器皿，輔以中文、泰雅族族語，配上簡單的細條圖畫，闡述每件器皿的典故及用途出版書籍，讓這些重要的文物能夠流傳於世。

副縣長鄧桂菊觀察文物後表示，簡雲生深愛泰雅文化，除親自探查、尋跡，逐一收集記錄幾乎被人遺忘的傳統文物、工藝品，以最樸實的筆觸，畫下美麗的泰雅文化，避免消失在人們的記憶中，這本新書除了保留原民特色，更完整傳承先人的智慧，希望透過這本書，讓世世代代的泰雅族子孫延續、進而發揚泰雅傳統工藝。

(中時 )