楊千霈凌晨驚醒聽女兒心跳 「很怕她猝死」

楊千霈帶女兒娃寶在活動首次亮相。（盧禕祺攝）

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時報周刊
林彥君
楊千霈。（盧禕祺攝）
楊千霈帶女兒娃寶在活動首次亮相。（盧禕祺攝）
楊千霈的老公（右）帶著女兒一起陪同楊千霈出席記者會。（盧禕祺攝）
楊千霈（左起）和女兒及婆婆一起出席活動。（盧禕祺攝）

楊千霈29日首次帶著7個月的女兒「娃寶」、爸爸、婆婆和老公一起出席全心聯手抗流感記者會，這是她首次帶著女兒出席活動，她出動全家人帶女兒及婆婆施打流感疫苗，她心疼表示，女兒第一次生病，已經發燒一個月，醫生評估後無法施打，她的女兒凌晨3點就會因為喉嚨有痰咳醒，自認是緊張型的媽媽，只要女兒有任何動靜就會「彈跳」驚醒，她用手作勢成聽筒，她開玩笑說：「我會聽她的胸部，還活著，很怕她猝死。」

她目前47公斤，還有2公斤要瘦，最近金馬在定裝，讓她對體重斤斤計較，她說：「我早上起來會全身脫光量體重，我老公覺得很奇怪，他都不知道內褲100克我都非常在意！」她因為偶像周迅拍《如懿傳》被說老，認為當媽後體會到每個人不能永遠18歲，「連我的偶像周迅都決定跟年齡屈服，最近開始有在諮詢，做些微調，像是打膠原蛋白。」

楊千霈自認沒有婆媳問題，婆婆對她的了解甚至超越老公，「我喜歡香蕉，她會為我買一堆香蕉，還有木瓜給我，連我婆婆都比我先生知道了解，她對我疼愛從生活流露」，她透露曾跟林依晨約吃飯，林依晨帶她的婆婆一起赴約要看娃寶，「我問依晨會不會介意我帶婆婆，她直接說『不會啊！一起來！』，結果我先生、婆婆跟媽媽都一起去。」

(時報周刊)

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