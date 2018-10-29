沒效益 日本將拆除福島外海的風力發電機

日本政府在福島2號電廠外海安裝巨大的風力發電機，但是不具效益，決定拆除1具。(圖/三菱重工)

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中時電子報

在2011年的福島核電廠事故後，日本政府在當地推動可再生能源的建設，希望能改變形象，因此在福島縣楢葉町的外海，安裝了3具巨大的風力發電機，然而當地風力不足，加上風機維護費用昂貴，因此日本政府研擬撤走其中一座風機。

日本共同社報導，福島外海的風機是從2012年起開始投入研究，設置在福島縣楢葉町海岸外約20公里處，安裝了的三座直徑167公尺的浮體式海上風力發電設施，這是世界最大型，輸出功率為7000千瓦，總投入金額達到585億日元（約合新台幣161億元）。

風力發電機於2015年12月開始運轉，但是故障率很高，即使風車能順利旋轉，發電機的變速器卻常常出現問題，使得有效設備利用率很低， 2017年7月的統計，效率僅為3.7%，遠未達到30%，這是安置海上風機的低標。

日本經濟產業省相關人士稱：「即使保持現狀，也需要投入維護費用，因此正在研究拆去一座。」

至於其他兩座的研究原計劃於2018年度結束，但希望能再延長期限，摸索商用化的可能性。

風機拆除以後，可能會移去瀨戶內海裡的淡路島近海，或是三菱重工的長崎造船所附近。據悉，拆除費用將是當初建設費用的的一成左右。

共同社指出，直徑80公尺、輸出功率2000千瓦的風機，設備利用率達到32.9%，高於目標值。但是直徑126公尺、輸出功率5000千瓦的風機，效率卻明顯下跌，僅有18.5%，顯見風機的尺寸與效益比有個極限值，設立之前必須慎重思考。

(中時電子報)

文章來源：日本擬撤去設於福島近海的一座風力發電設施

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