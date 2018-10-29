新竹》謝文進競選總部 新款秋冬戰服登場

為因應近來氣溫漸漸下降，無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部29日也正式換上新款式的「秋冬新戰服」。（陳育賢攝）

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中時

為因應近來氣溫漸漸下降，無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部29日也正式換上新款式的「秋冬新戰服」，長袖白色系的衣服上正面印有「Team新竹前進」，右手袖子上印有「GO HSINCHU」，左邊臂膀上印有「進！守護幸福」等字樣，青春洋溢。

這款新戰服給人感覺能夠展現自信，年輕的團隊今天特別全面換上新裝，為緊張的選戰帶來清新的氛圍，年輕的選戰夥伴們陪著謝文進在新竹市各個角落拜票，很多市民鄉親看到年輕的輔選夥伴熱情拉票請託，也會給予他們肯定與鼓勵。

競選總部指出，從事選舉與公共事務對這群年輕團隊來說都是第1次的新鮮體驗，從對身處議堂之上的「議長謝文進」到整天貼身親近的「市長候選人謝文進」，完全顛覆一般人對「議長」的傳統既有印象，在他們眼中的市長候選人謝文進非常具有親和力，對地方建設也是如數家珍，因此他們助選拉票時都非常有戰鬥力。

面對越來越緊張的選戰，謝文進總部指出，近日有人利用台北的語音電話民調公司，刻意以「排除謝文進」來進行民調，這種手段非常惡質，如此利用奧步來進行選戰操作，這應該是與謝文進的選舉情勢越來越被看好有關。

從近期所舉辦的活動，現場人數都超越藍綠政黨，因此被奧步攻擊雖然在意料之中，實在令人遺憾。

謝文進指出，他在一開始就宣示要打場「君子之爭」，呼籲所有候選人面對選舉要有運動家的風度。

謝文進再次鄭重向對手呼籲，市民鄉親的福祉才是市長候選人必須要在乎的事，但絕對不能空口說白話，也不能濫開選舉支票來譁眾取寵，騙取選票。

(中時 )

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