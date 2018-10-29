中市男子門口揮刀 警辣椒水制伏

51歲黃姓男子，情緒失控，大聲嚷讓外，還拿菜刀揮舞，員警趁其不備，以辣椒水噴灑其臉部。（黃國峰攝）

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員警趁其不備，以辣椒水噴灑黃男臉部，成功將其制伏送醫。（黃國峰攝）

中市一名51歲黃姓男子，日前在自家門口揮舞菜刀並胡言亂語，引起民眾恐慌，中市警局第四分局大墩派出所員警到場後好言相勸，但男子情緒依然激動，並揚言自殺，員警怕他發生意外，趁他稍不注意，以辣椒水將他制伏，隨後由家屬陪同強制就醫，讓社區回歸平靜。

警方調查，黃男因工作、生活習慣問題與家人發生口角，加上患有思覺失調症，情緒容易起伏不定，當日晚上11點多他在與家人衝突後，除了亂摔物品外，更拿著菜刀在家門口揮舞大聲叫嚷，造成鄰居恐慌而報警。

員警到場後試圖好言相勸來安撫他的情緒，但黃男一直抱怨自己的家人，員警也要他先放下菜刀，再慢慢講，但他仍然揮舞著菜刀咆哮，並說要死給大家看，員警看情況不妙，趁其不備時，迅速以辣椒水噴灑他的臉部，成功將他制伏上烤，隨即將他交給家人陪同送醫。黃男家人表示，黃男有時情緒一來，家人都拿他沒法，沒想到這次會嚴重到可能會傷害自己，幸虧有員警的幫忙，化解這場危機。

大墩派出所長林俊昌呼籲，若發現身邊友人、家人情緒低落、有憂鬱傾向，除給予耐心及關懷外，應尋求社會各項資源協助。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。自殺防治諮詢安心專線：0800-788995或110電話報案向警察報案請求協助。

(中時 )

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