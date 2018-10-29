目擊有人對老母動粗 正義哥「獅吼功」舉動被讚爆

目擊有人對老母動粗 正義哥「獅吼功」舉動被讚爆。（圖/翻攝自爆料公社）

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中時電子報
原PO表示，在拍該影片前，我聽到傳來哀號聲，於是出去查看。（圖/翻攝自爆料公社）
養兒防老…！？（影/YouTube/Bibo Du）

新北市永和巷弄某間陽台傳出爭執聲，先是聽到女子大聲哀嚎，於是有民眾查看，目擊到別棟住戶對老母親動粗，當場拿出手機蒐證並怒吼「你在幹什麼？」隨後報警處理。

有網友在臉書「爆料公社」PO出影片，他說於26號下午在新北市永和公寓住宅，先是聽到女子大聲哀嚎便出於好奇出來查看，某公寓的陽台站了一男一女，女的是已有年紀的老太太，網友於是拿出手機蒐證。果然拍到男子對著老太太動粗，網友見狀立即大吼欲制止：「你在幹什麼？對一個老人家這樣動手呀？」

沒想到還遭到藍衣男子反擊：「你知道發生什麼事情啊？」於是錄影的網友再喊：「什麼事情！我只看到你對一個老人家動手」；藍衣男子再嗆：「我在教我媽媽」。聽到這讓錄影的網友氣吼：「你在教你媽媽？應該是你媽媽教你才對吧！你教你媽媽？！你教你媽媽用打的呀？報警，快打110，你動手我都錄下來了啦！」。

這段影片被上傳分享後，引起其他網友大讚「版主的見義勇為」、「簡直是獅吼功啊」、「現在的社會是怎麼了，打爸媽、殺爸媽的越來越多」。據了解，這對母子疑似因為老婦未照規定處理垃圾，才爆發衝突，因此也有網友表示，「其實大家都是以旁觀者的角度來看事，無法馬上判定誰對誰錯，很多事情只有當事人最清楚，而不需要馬上被旁觀者責備。」

(中時電子報)

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