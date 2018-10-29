南投》廖梓佑競選4連任感恩茶會 千餘人擠爆會場

2018年10月29日 17:50 中時 楊樹煌

廖梓佑競選總部成立大會台上台下「凍蒜．凍蒜」聲不絕於耳。（楊樹煌攝）

廖梓佑的競總成立感恩茶會，會中婦女團體都投入協助在地農產美食分享。（楊樹煌攝）

廖梓佑競選總部成立大會候選人進場後，接著由隊長率婦女旗隊進場。（楊樹煌攝）

草屯、中寮區縣議員候選人廖梓佑今29日舉行競選總部成立感恩茶會，會中各婦女團體、里鄰、社區及各民進黨籍參選人都到場，熱情民眾達千餘人到場力挺，會場並有在地農特產品、美食分享，場面熱絡。

素有「菜市場議員」之稱的廖梓佑議員，是連任3屆的資深議員，也是前草屯鎮長洪敦仁的牽手，她還是中寮鄉純樸農家出身的女兒，今天特別選在非假日的星期一，邀請許多菜市場工作的好朋友，利用休市的日子，一起來參加她的競選連任感恩茶會。

茶會上，地方各婦女團體輪流上場表演並協助在地農產的美食分享，她們表示，廖議員長年默默深耕婦幼團體，照顧弱勢族群，重視農業，深受感動，所以集中力量扶助她，期能再連任，持續為地方福利而努力。

廖梓佑從中寮嫁入草屯洪家之後，除平時投入社會公益外，是位傳統家庭主婦，直至夫婿鎮長卸任後，在鄉親的簇擁與家人的支持下，跟隨丈夫的腳步從事政治工作，而今已是連任3屆的的議員。

多年來，她以母親角色，監督婦幼議題；也以為人媳及子女視角，關懷年長者福利政策；她更以婆婆媽媽形象，深入基層，並用台灣女人的韌性來做事、發揮溫柔的力量，去照顧及幫助更多人，受到各界肯定。

廖梓佑表示，此次民進黨在草屯、中寮選區提名3席，只有她是現任議員，但選區內新人輩出，個個皆強棒，是場艱苦的挑戰，有賴鄉親大力支持，才有機會繼續來為地方婦幼弱勢發聲。

看到競選總部成立，簇擁的人潮盛況，廖梓佑深受感動，她說未來將會以十幾年來在議會熟練的議政及服務經驗，全力以赴來為鄉親打拚，但最重要的是最後的4個禮拜，要草屯、中寮鄉親和基層勞工朋友以及婦幼界全力相挺，成為她強而有力的後盾，才能達成。

(中時 )