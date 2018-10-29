密訓「青田三少」　林隆璇兒笑稱「三高」歌手

2018年10月29日 17:48 中時 尤嬿妮

林隆璇之子林亭翰帶著兩位師弟楊影、周書彥一同合作的新單曲〈我愛你所以每天吃吐司〉今數位上架，三位平均24歲的鮮肉帥哥，都是林隆璇培訓多年的「祕密武器」，除了創作、唱歌一把罩，三人都有高顏質外型，因此以其所屬公司之名自稱「青田三少」！將於下月22日在西門河岸留言舉辦創作演唱會！

〈我愛你所以每天吃吐司〉唱出大男孩暗戀心聲，既洗腦又朗朗上口，是三位才子首次分工合作的作品，身為音樂總監的林亭翰坦言壓力不小，尤其兩位師弟都是台大畢業，「一開始有點擔心彼此做音樂及唱歌方式不太相同而有隔閡，但沒想到異常順利」，今年剛考上文化大學音樂研究所的林亭翰搞笑說：「雖然他們兩位是顏質高、學歷高、才華高的『三高』歌手，但其實我念的才是最高學府，地理位置最高。」

年紀相仿三人湊在一起時話題不聊女生，而是瘦臉瘦身及修生養性，最常交流的是健身運動，討論如何保養及維持體態，還會叮嚀對方身材走鐘、互相督促飲食控制！周書彥笑說：｢有時寫歌編曲忙到很晚，會傳訊息給其他兩位說想吃消夜，結果亭翰跟楊影就會回『胖死你』！讓我立刻打消這個念頭。」問三人怎麼沒有聊｢追妹」或感情這塊？林亭翰笑說：｢因為我們三個人戀愛經驗都蠻慘淡的，所以常沒聊幾句就是…句點。」

(中時 )