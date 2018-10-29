寧波雪竇寺與蔣家淵源深 來訪台胞稱「蔣氏家廟」

2018年10月29日 18:24 中時電子報 李國彥

寧波奉化雪竇山資聖禪寺，蔣介石少年時曾隨母親在此禮佛。（圖／李國彦攝）

海峽兩岸網絡新媒體大陸行百餘名記者今天從江蘇昆山轉進浙江寧波採訪，寧波台辦安排一行人參訪位於寧波市奉化區溪口鎮西北的雪竇資聖禪寺（以下簡稱雪竇寺）。

雪竇寺歷史悠久，寺前有古銀杏2棵，樹齡已達千年。（圖／李國彦攝）

雪竇寺為佛教在大陸第五大名山——彌勒道場，又有彌勒佛的主庭之彌。創於晉、興於唐、盛於宋，至今已有一千七百餘年歷史的雪竇寺被稱為佛教名剎已有悠久歷史，寺前有古銀杏2棵，右邊一棵樹齡1000年，左邊一棵也有800歲，為寧波十大名樹之二。寺後還有張學良在西安事變後被囚廟中手植的楠木2株，至今尤茂。

雪竇寺為佛教在大陸第五大名山——彌勒道場。（圖／李國彦攝）

雪竇寺彌勒道場又有彌勒佛的主庭之彌。（圖／李國彦攝）

民國時期，由於蔣介石的母親王太夫人信佛，溪口又是蔣氏故居，蔣介石一家與雪竇寺有很深的佛緣，蔣介石還為山門題寫了「四明第一山」。

蔣介石一家與雪竇寺有很深的淵源，蔣介石還曾為山門題寫了「四明第一山」。（圖／李國彦攝）

海峽兩岸網絡新媒體大陸行百餘名記者參訪寧波雪竇寺。（圖／李國彦攝）

來雪竇寺朝拜彌勒的台胞稱該寺為「 蔣氏家廟」。蔣介石的祖父蔣斯千信佛，中年之後，篤志修行。蔣之生母王彩玉，一生茹素信佛，常到雪竇寺敬香禮佛，蔣介石從小常隨母前往參拜彌勒佛。

(中時電子報)