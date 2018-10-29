竹縣百名地主抗議地價稅漲 數十萬變上百萬

2018年10月29日 18:02 中時 莊旻靜

約百名地主29日下午前往新竹縣政府抗議，反對暴漲地價稅。（莊旻靜攝）

約百名地主29日下午前往新竹縣政府抗議，反對暴漲地價稅。（莊旻靜攝）

新竹縣公告地價漲導致地價稅也跟著高，一群地主29日前往新竹縣政府抗議，反對暴漲，有地主指出，地價稅是數倍翻漲，從2萬繳到8萬，或是數十萬變成上百萬，地主們要求縣府凍漲、退回稅單。新竹縣政府由祕書長蔡榮光出面，他指出，縣府已在稅捐局、地政處等6個公家機關成立單一窗口，讓有疑義的民眾申覆，申覆期間可緩繳，不過仍被憤怒的民眾砲轟，抗議僵持近2小時，縣府拿出申覆單請地主填寫，人潮才漸漸散去。

國民黨籍新竹縣長候選人楊文科29日陪民眾前往抗議，不過他發言屢被打斷，團隊聲明「楊文科對此表達遺憾」，地主們仍不買帳，現場上百名地主喊出「重新開單」、「反對地價稅暴漲」、「直接公告作廢」、「縣長下台」等口號，現場亦有不少各層籍候選人到場，聲援地主反對地價稅暴漲。

十興里長毛振福指出，上次抗議時，縣長邱鏡淳有承諾，不過議會、議員都提案連署，縣長卻依舊我行我素，才有今天這場抗議。在場民眾要求重新召開地價評議委員會，民國黨新竹縣議員邱靖雅表示，要求地評會要有地主、土地所有權人依照委員人數比例參與「不要黑箱作業」。

邱靖雅也要求，只要一張申覆單，縣府就應重開地評會，不過蔡榮光也回應，不能一張就開會，不符合程序，「難道100張就開100次會？」地價稅單全縣發出20多萬張，蔡榮光也說，有疑義的民眾可盡速前往申覆，如果未申覆就視為沒意見，「不要放棄自身權益」。

竹北市民代表副主席田耕豪等人也在場，田耕豪要求縣府說明地價稅調漲原因，也直接告訴地主們，他將在30日一早在稅捐局等民眾，陪同前往陳情。民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩助理也前往舉牌「秉持公平正義，堅決反對暴漲」。楊文科團隊則解釋，雖然楊文科曾任地價評議委員會主席，不過地評會採取合議制，楊文科也得尊重合議結果，他強調未來若當選縣長，「任內不漲地價稅」。

縣府也呼籲，有疑義的民眾即日起至11月30日止，可以治稅捐局及竹東分局，縣府地政處及新湖、竹北、竹東地政事務所，任一個一窗口填寫申覆表，受理後，會將民眾陳情書及相關課稅土地明細資料，彙整交由地政處，並啟動「地價更正程序」，辦理重新查估、複查，若有需要，縣府會再啟動地價評議委員會來通盤考量。

(中時 )