國防部道歉 暫緩屏東大聖王西營區公共藝術品評選案

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有陸軍航特部屏東大聖西營區公共藝術品公告甄選案，說明招明將日本陸軍飛行第8聯隊相關歷史與文化列入，國防部昨天道歉，並決定暫緩該公共藝術品評選案

陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心計畫以755.5萬元，在屏東「大聖西」營區設置公共藝術，招標說明中居然將日據時代駐紮在屏東的日本陸軍飛行第8聯隊相關歷史與文化列入，但對第8聯隊當年以毒氣彈殘殺南投霧社的抗日原住民，卻隻字未提，引發外界批評。

國防部昨天表示，有關屏東大聖西營區公共藝術品公告甄選文件，部分內容渉及營區歷史脈絡表述欠妥，特鄭重向原住民同胞及國人表達歉意，並已要求陸軍司令部妥處，及暫緩該公共藝術品評選案。

國防部說，國軍官兵目前概有十分之一是原住民袍澤，其中二千五百餘位弟兄姐妹設籍在屏東地區，是我們共同守護家園的手足夥伴。國軍絕對不會做出破壞族群融和，也絕不容許有傷害團結和諧的事情。

國防部也表示，未來針對大聖西營區公共藝術品甄選，國防部已要求陸軍航特部聚焦於傘兵部隊忠義驃悍之精神為主軸，希冀官兵瞭解傘兵前輩與先進篳路藍縷的艱辛過程，以及特戰部隊的光榮歷史，彰顯國軍捍衛家園之勇猛頑強精神，同時呈現空訓中心嶄新面貌，符合公共藝術設置目的與內涵。

(中時 )

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