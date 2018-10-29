被點名《夢想》交手！周杰倫讚JJ：你就是大家夢想的聲音

林俊傑連任《夢想的聲音》導師。（JFJ Productions提供）

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林俊傑連任《夢想的聲音》導師。（JFJ Productions提供）
林俊傑連任《夢想的聲音》導師。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）今年三度擔任浙江衛視《夢想的聲音》導師，日前播出首集節目中，JJ改編周杰倫（周董）的經典歌曲〈不能說的秘密〉和〈星晴〉，高低音與真假音切換自如，讓另一位導師王嘉爾直呼「五體投地」！JJ事後在社群網站發文，點名周董說：「你什麼時候要來『夢想的聲音』？」周董隨後回應：「你就是大家夢想的聲音。」一來一往顯見兩人好交情。

JJ發文並標註周董帳號，好奇兩人是否有機會首度攜手合作、擔任同一節目導師？JJ的經紀人徐佩雲表示JJ發文只是臨時起意，「因為杰倫剛好在我們錄影隔壁場館開演唱會，而且有哪個節目不想請周董？哈哈」；JJ首集表演播出後迅速登上微博熱搜榜，以及大陸音樂指標QQ音樂巔峰榜。

身為《夢想的聲音》「三朝元老」，JJ過去二季已改編並演繹二十首經典之作，其改編歌曲於大陸QQ音樂平台累計破10億播放量，其中以〈輸了你贏了世界又如何〉突破1.5億最為驚人；由於前兩季成績不俗，JJ坦言今年壓力更高，「因為可以玩的東西已經在前兩季玩的很盡力了」。

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