頂煙燻妝「壞過頭」！ 男歌手竟稱比寫歌難百倍

小派挑戰化煙燻妝。（杰威爾提供）

友善列印
中時
小派挑戰化煙燻妝。（杰威爾提供）

電影《破夢遊戲》主題曲〈不醒之城〉由周杰倫徒弟派偉俊（小派）作曲演唱、方文山填詞，今年升高三的小派，平常要兼顧課業和音樂創作及訓練，唯一能讓他放鬆的時間就是看電影和打電玩，而《破夢遊戲》這部電影正好融合小派最喜歡做的兩個事情，所以當小派看到電影文字介紹時，腦中已浮現畫面，很快就將主題曲的demo完成。

為了營造電影中華麗而神秘的視覺盛宴，劇組在重慶專門為電影搭建了面積達10000平方米的主場景，並邀小派到現場以該場景拍攝MV，小派一到現場驚呼仿如置身虛擬遊戲世界，劇組還很用心地讓小派變換三種不同MV造型，包括貼合劇中角色人物的酷帥長大衣裝、煙燻迷彩裝及嘻哈時尚裝，導演也安排他站上越野車頂拍攝，讓小派笑說我的英雄夢今天實現了。

對小派而言最具挑戰的是化煙燻妝，19歲的他從來沒做過這麼叛逆的造型，還拿著道具槍入鏡，想像自己在虛擬世界中戰鬥；小派從一開始的放不開到後來真的想像自己是電影主角完全融入，有幾個鏡頭還因太投入，被導演糾正說演得太壞了，「是要演正派英雄不是反派壞蛋」，讓小派不好意思漲紅臉，直呼比寫歌還難上百倍，而調皮的他也說今年萬聖節的造型就是這個。

(中時 )

陸元琪被酸民質疑接受金援 爆氣… 徐乃麟生平首次打電競　被實況主…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。