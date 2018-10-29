頂煙燻妝「壞過頭」！ 男歌手竟稱比寫歌難百倍

2018年10月29日 18:13 中時 尤嬿妮

小派挑戰化煙燻妝。（杰威爾提供）

電影《破夢遊戲》主題曲〈不醒之城〉由周杰倫徒弟派偉俊（小派）作曲演唱、方文山填詞，今年升高三的小派，平常要兼顧課業和音樂創作及訓練，唯一能讓他放鬆的時間就是看電影和打電玩，而《破夢遊戲》這部電影正好融合小派最喜歡做的兩個事情，所以當小派看到電影文字介紹時，腦中已浮現畫面，很快就將主題曲的demo完成。

為了營造電影中華麗而神秘的視覺盛宴，劇組在重慶專門為電影搭建了面積達10000平方米的主場景，並邀小派到現場以該場景拍攝MV，小派一到現場驚呼仿如置身虛擬遊戲世界，劇組還很用心地讓小派變換三種不同MV造型，包括貼合劇中角色人物的酷帥長大衣裝、煙燻迷彩裝及嘻哈時尚裝，導演也安排他站上越野車頂拍攝，讓小派笑說我的英雄夢今天實現了。

對小派而言最具挑戰的是化煙燻妝，19歲的他從來沒做過這麼叛逆的造型，還拿著道具槍入鏡，想像自己在虛擬世界中戰鬥；小派從一開始的放不開到後來真的想像自己是電影主角完全融入，有幾個鏡頭還因太投入，被導演糾正說演得太壞了，「是要演正派英雄不是反派壞蛋」，讓小派不好意思漲紅臉，直呼比寫歌還難上百倍，而調皮的他也說今年萬聖節的造型就是這個。

(中時 )