高喊「凍蒜」後出現全身痠痛 醫：暖身很重要

2018年10月29日 18:21 中時 巫靜婷

醫師表示掌握3項簡單的牽拉運動，可減少痠痛症找上身的機率，圖為肩頸伸展運動。（巫靜婷翻攝）

醫師表示掌握3項簡單的牽拉運動，可減少痠痛症找上身的機率，圖為腰椎旋轉肌伸展運動。（巫靜婷翻攝）

醫師表示掌握3項簡單的牽拉運動，可減少痠痛症找上身的機率，圖為腰椎旋轉肌伸展運動。（巫靜婷翻攝）

醫師表示掌握3項簡單的牽拉運動，可減少痠痛症找上身的機率，圖為下肢伸展運動。（巫靜婷翻攝）

醫師表示掌握3項簡單的牽拉運動，可減少痠痛症找上身的機率，圖為下肢伸展運動。（巫靜婷翻攝）

年底5合1選舉倒數26天，越接近選舉日，各地造勢活動也越來越多，在激烈的活動後，不少民眾開始出現全身痠痛，甚至影響日常生活，復健科醫師提醒，活動前可做一些牽拉運動暖身，來減少痠痛發生。

大千綜合醫院表示每日平均5至6人因參與選舉活動造成身體痠痛來看診，年齡層分布於40到50歲，男女參半。越接近選舉日，越多競選造勢活動，民眾熱情參與活動，高喊「凍蒜！凍蒜！」的同時，殊不知「選舉痠痛症」正悄悄找上自己。

痠痛症好發於激烈活動後，民眾開始會出現全身痠痛的狀況，甚至影響日常生活作息，醫師特別提醒，在參加造勢活動之前，可以做一些牽拉運動暖身，來減少痠痛發生。

苗栗市福苗診所復健科醫師陳竑曄表示，隨著11月的選舉活動將進入白熱化，門診開始出現許多「選舉痠痛症」的病人，無論是熱衷選舉的民眾或是超級助選員，都因參加造勢活動搖旗吶喊、或是沿街彎腰拜票，造成肩頸不適、下肢痠軟、足底疼痛等狀況。

建議民眾在參與活動前以牽拉運動來做暖身，減少身體痠痛的機會。陳醫師表示，掌握3項簡單的牽拉運動，包括肩頸伸展運動、腰椎旋轉肌伸展運動、下肢伸展運動等，可有效降低痠痛症快速上身的機率。

肩頸伸展運動採坐姿，一手抓底座，另一手將頭往斜前方伸展，維持10秒，左 右各一次，做5回；採站姿，一手抓另一手向後伸展，再將頭往斜前方伸展，維持10秒，左右各一次，做5回。

腰椎旋轉肌伸展運動，採坐姿，坐地腳交叉，手往反方向壓，維持10秒，左右各一次，做5回；採躺地，上半身兩肩貼地，臀部與大腿往一側跨過，維持10秒，左右各一次，做5回。

下肢伸展運動分2部分動作，大腿前側伸展採站姿，右手扶牆，左手將左腳向臀部方向拉，維持10秒，左右各一次，做5回。大腿後側伸展則雙手扶牆，兩腳成弓箭步，臀部向前推使後側的膝關節伸直且腳跟不離地，維持10秒，左右各一次，做5回。

(中時 )