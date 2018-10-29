高雄》「韓流」鳳山爆場 蘇乞兒一句話爆蔡政府信任危機！

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照片/姚志平攝）

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中時電子報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日晚上在鳳山舉行造勢大會，湧入5萬人大爆場。資深媒體人黃暐瀚舉丐幫幫眾論為例，蘇乞兒對皇上說「丐幫的人數有多少，從來都不是蘇乞兒來決定的。」所以造成這股「韓流」的另一重要原因，就是蔡政府的信任危機！

黃暐瀚指出，他看到韓國瑜的「大鳳山造勢」，心中其實對年底的選舉勝敗，已經有了答案。韓國瑜當然強，出乎意料的強，但韓國瑜其實也沒有你我想像中的強。韓國瑜之所以能在全台灣吹起這股「韓流」，並不是因為他「天生神力、英明神武」，而是因為蔡政府已經失去人民的信任。他舉丐幫幫眾論為例，丐幫的人數有多少，從來都不是蘇乞兒來決定的。也就是說，失去人民信任的政府，注定將失去一切。

在電影《武狀元蘇乞兒》中，皇上說：「你丐幫弟子幾千萬，你一天不解散，叫朕怎麼安心？」丐幫幫主蘇乞兒說：「丐幫有多少弟子不是由我決定，而是由你決定的，如果你真的英明神武，使得國泰民安，鬼才願意當乞丐。」

網友說：「不見得都是捧韓國瑜的場，但絕對都是要拆蔡英文的台。」、「主要還是蘇乞兒很強啊！不然你看隔壁的台南、屏東怎麼掀不起此滔天巨浪呢！」、「丐幫那段形容的太好了！👍」、「民心思變，擋也擋不住了！」、「但個人認為，1.要評估有多少是非高雄市籍的人(當年趙少康的支持者也很多、很熱情，但很多都是外縣市的。)2.為了要投公投票，而帶出來的縣市長選票，對選情的影響。」

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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