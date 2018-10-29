高雄市長選情緊張 《新聞深喉嚨》解析選戰策略收視破紀錄

《新聞深喉嚨》主持人平秀琳。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導
平秀琳。（中天提供）

年底九合一選舉邁入倒數階段，中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》，收視開出紅盤，上週五（26日）深度剖析高雄市長選情，並同步轉播國民黨高雄市長候選人韓國瑜鳳山造勢晚會現場，4歲以上平均收視1.78（總收視人口110萬人），最高收視達2.3，勇奪政論節目收視冠軍，更創下開播以來最高收視成績！

由平秀琳主持的《新聞深喉嚨》秉持「挖新聞，挖內幕，有多深，挖多深」的批判精神，針對人民關心的公共政策和時事議題，廣邀專家學者和政治人物，做專業、深度的分析探討。26日以「韓流義勇軍南北相揪塞爆場」為主題，探討高雄決勝關鍵區鳳山、旗山、岡山過去國民黨、民進黨票源消長，及韓國瑜與民進黨高雄市長候選人陳其邁的選戰策略，其中高雄「三山」歷屆投票分析數據詳盡，來賓評論解析精闢，為收視高點。

主持人平秀琳表示，韓國瑜近來網路聲量大漲，外界關注網路聲量是否能轉化成實際的動員能量，鳳山首場造勢晚會是關鍵的觀察指標，節目播出當下同步轉播造勢現場，觀眾可同時觀看來賓評論及現場畫面。平秀琳透露，隨著選舉腳步逼近，《新聞深喉嚨》也將配合候選人的造勢活動，進行現場Live直播評論，提供觀眾最新最犀利的選舉觀察。

隨著選情升溫，《新聞深喉嚨》推出特別企劃「世代衝撞ing」，募集不同世代的素人現身開講，節目播出後大受好評，收視屢創佳績，顯見觀眾對選情關注度持續上升，本週五（11/2）《新聞深喉嚨》將播出「世代衝撞ing」最新企劃，針對選舉中民眾最關心的議題進行辯論，節目精彩可期。想要更深入、全面了解選舉議題，請鎖定每週一至週五晚間八點，中天新聞52頻道，《新聞深喉嚨》。

(中時電子報)

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