移民署台中新廳舍揭牌 提供便利服務

2018年10月29日 18:29 中時 黃國峰

內政部移民署中區事務大隊大樓，29日舉行揭牌儀式。（黃國峰攝）

內政部移民署中區事務大隊大樓，29日舉行揭牌儀式，一樓是服務櫃檯，提供新住民、移工多元服務。（黃國峰攝）

內政部移民署中區事務大隊、台中市專勤隊及台中市第一服務站各辦公室原分散在中市各處，聯合辦公大樓移民署台中新廳舍在半年的試營運後，29日舉行揭牌儀式，大樓以服務為本的設計理念，體貼每位前來洽公的民眾，建築設計更榮獲行政院第17屆金質獎的肯定。

揭牌儀式由內政部政務次長陳宗彥、移民署長楊家駿、新住民立委林麗蟬、黃國書等人主持，歡喜迎接新大樓、更好服務的未來。服務對象以外配、新移民、移工為主，服務範圍為新竹到雲林。大樓一樓為主要服務櫃檯，並設有穆斯林祈禱室、哺乳室等，尊重多元宗教信仰，大樓更設有雨水回收系統，舒適又節能。

內政部政務次長陳宗彥表示，台灣是個多元融合的社會，來自各國的新住民及移工帶來家鄉的文化特色，為台灣注入了新的養分，台中新廳舍的成立，代表著政府對新住民及移工朋友的重視，致力於營造友善的社會環境。

移民署長楊家駿表示，移民署就是新住民及移工的家，今日中部地區守護燈塔正式點亮，象徵著移民署指引著每位跨海尋夢的新住民及移工，駛入新故鄉的避風港，其在台期間遇到任何一切服務問題，移民署始終點亮一盞燈，等候新住民及移工朋友們來解決。

(中時 )