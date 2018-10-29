日本大師打造花博三角積木館 展出千餘品種茶花

2018年10月29日 18:31 中時 王文吉

台開集團董事長邱復生（右起）、日本建築大師隈研吾、台中市副市長張光瑤出席「台開三角積木概念館」剪綵儀式。（王文吉攝）

「台開三角積木概念館」由1472個正三角形積木組成。（王文吉攝）

台開積木館提供積木體驗活動，讓遊客動手創作。（王文吉攝）

台開積木館將展出1200個品種的茶花，將在6個月展期內陸續推出。（王文吉攝）

台開積木館將展出1200個品種的茶花，將在6個月展期內陸續推出。（王文吉攝）

茶花導覽結合數位科技，使用手機NFC或QR Code即可顯示。（王文吉攝）

台開積木館內展示台開的建築理念。（王文吉攝）

「台開三角積木概念館」29日在花博后里森林園區搶先亮相，日本建築大師隈研吾以1472個正三角形積木組成金字塔建築，結構雄偉壯觀。台開並移植1200個珍貴茶花品種，營造茶花庭園，讓遊客同時體驗建築與茶花之美。

台開集團於后里森林園區興建企業館，邀請日本建築大師隈研吾打造「台開三角積木概念館」，包括隈研吾、台中市副市長張光瑤、集團董事長邱復生等人出席搶先看記者會，預告融合建築與茶花之美的館場將正式開放參觀。

隈研吾表示，積木對他來說，是喚起童心與熱情的材料，台中是非常美麗的城市，擁有很多城市所沒有的綠帶公園，讓建築與自然緊緊相融，期待無論大人、小朋友進入空間後，都能感到自在安心，讓積木館變成每天都想來的場所。

邱復生指出，全球正進入物聯網時代，台中也正全力發展工業4.0，因此設計積木概念館，利用人的智慧，比如「微氣候」運算，讓積木館結合風向、溫度等元素進行設計，希望讓科技不再生硬，讓物聯網變成更有趣的事情。

張光瑤推崇原是影視大亨的邱董事長，跨足土地開發，也與市府合作開發工業區，同時擔任台中花博推動委員，提出茶花展覽的構想，真的加以實現，還邀請日本建築大師設計積木館，構造簡單但意義不凡，更是令人驚艷。

另外，現場也有積木體驗活動，可與現場工作人員猜拳，勝者可獲得「台開積木館」積木1組，每週限量送出20套。漫步茶花庭園，還可觀賞「姬」、「早珍珠」、「天香」及台灣自行培育「夢娜玫瑰」等1200個品種，參觀民眾使用手機NFC或QR Code即可數位導覽。

(中時 )