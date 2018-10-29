苗栗》社福團體逗相挺 喊徐耀昌有愛心

2018年10月29日 18:52 中時 巫靜婷

苗栗縣徐耀昌競選總部29日於總部前廣場成立「社福暨志工後援大會」，近千名支持者喊出「團結力挺愛心縣長徐耀昌」口號。（巫靜婷攝）

民進黨禮讓的無黨籍縣長候選人徐定禎在後龍成立競選服務處，暢談競選理念及地方發展建設政見。（巫靜婷翻攝）

民進黨禮讓的無黨籍縣長候選人徐定禎在後龍成立競選服務處，暢談競選理念及地方發展建設政見。（巫靜婷翻攝）

徐耀昌競選總部29日上午成立「社福暨志工後援大會」，共計19個社福團體及志工協會共襄盛舉，近千名團體幹部、志工與弱勢族群揮旗吶喊，替國民黨籍縣長候選人徐耀昌加油打氣，展現大團結氣勢。

同日下午，民進黨禮讓的無黨籍縣長候選人徐定禎在後龍成立競選服務處，暢談競選理念及地方發展建設政見，包括後龍醫療園區設立養生長照村、好望角風景區舉辦風車節、廢棄收費站改造成農產轉運站及農民直賣所等。

徐耀昌近日頻打社會團體支持牌，無論是徐氏宗親及青溪協會後援會、工商團體後援會及今日成立之社福制暨志工後援會，營造出票源軍馬強盛之況。

社福及志工團體表示，徐耀昌是最有愛心的縣長，儘管縣府財政不佳，在有限資源中，仍照顧社福團體，結合企業團體，關懷縣內弱勢族群，甚至以身做則捐出200萬元給弱勢、動保團體及作為中小學生的獎助學金。

徐耀昌表示，上任後對社福措施不遺餘力，購置苗栗第1台「行動沐浴車」，提供弱勢團體「到宅沐浴」，引進慈濟基金會捐資8億655萬元，投入6所國民中小學校園重建工程等。只要社福、弱勢團體有需要，今後仍以「初心不變」回應愛護及支持。

徐定禎則陸續成立各鄉鎮市競選總部，「穩紮穩打」的選戰布局，一步一腳印將基層票倉掌握好，會同當地候選人及熱情支持者，積極贏取地方鄉親的認同，投出關鍵的一票。

(中時 )