苗栗推青年洄游創業培訓 無人機創4項全國第一

2018年10月29日 18:33 中時 巫靜婷

苗縣府29日舉辦「Miaoli Yes! Youth Go! 青年返鄉．翻轉苗栗暨107年創業培訓實戰計畫」成果發表會，開場由聯合大學熱舞社帶來精彩表演，展現年輕人的朝氣與活力。（巫靜婷攝）

苗縣府29日舉辦「Miaoli Yes! Youth Go! 青年返鄉．翻轉苗栗暨107年創業培訓實戰計畫」成果發表會，開場由聯合大學熱舞社帶來精彩表演，展現年輕人的朝氣與活力。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府勞青處「無人機產業創新與發展計畫」產出超過50項成果，並且首創4項全國第一。（巫靜婷攝）

為推動鮭魚返鄉，創造青年創業機會，苗栗縣政府29日上午於縣府大廳舉辦「Miaoli Yes! Youth Go! 青年返鄉．翻轉苗栗暨107年創業培訓實戰計畫」成果記者會，展示8項青年發展政策及創業實戰培訓成果，深化青年全方位多元能量，鼓勵其洄鄉創業扎根，活化在地發展。

勞青處展現8項青年幸福力有感政策，分別為「鼓勵參與公共事務」、「人才培育」、「提供創就業服務」、「開創展售推平台」、「輔導職涯適性發展」、「帶動地方創業青年洄鄉」、「拓展國際視野」、「籌辦交流與活動」等。

會中邀請青年事務委員會代表、青創業者以及青創基地輔導團隊一同出席揭示，開場由聯合大學熱舞社帶來2首動感舞蹈表演，展現年輕人活潑有朝氣的生命力。

勞青處長彭德俊表示，多項青年計畫已展開，包括青年事務委員會首採網路票選機制及區域保障名額雙機制、以戶外野餐形式辦理青年論壇與山城3青交流活動等，在創業輔導方面，引進專業輔導團隊提供「創業一條龍」及「一站式服務」。

近期在特色館落成的2號基地以青年品牌育成聚落為目標，提供6處青年團體進駐場域。另爭取客委會「果香品吟浪漫大湖趣」及「花現美人茶見學場域建構計畫」後生添手團計畫，透過在地青年駐村，定期舉辦地方各式活動，鼓勵青年洄游、根留苗栗。

辦理5大主題假日青年市集、率青年團體參加各地市集活動，及透過直播，以開創多元化的青年展、售、推平台，有效協助青年行銷推廣產品。

育才方面開辦逾百場多元化課程研習活動，其中「無人機產業創新與發展計畫」產出超過50項成果，並且首創4項全國第一，包含全國第1個訂定無人機飛航管理辦法之縣市政府、辦理全國第1場的「無人機空拍攝影大賽」及「無人機競速大賽」及首開全國「無人機人才培訓課程」。

另「107年創業實戰培訓實戰計畫」成果，培訓青年共600人次參與課程且培育了30位無人機飛手，現場更播映學員透過48小時訓練的航拍剪輯成果。

縣長徐耀昌表示，鼓勵青年勇於學習新科技，為自己的職場力與事業加值，增進「不可取代性」，創造自我價值，未來將持續推動與青年一起共好，共同打造幸福苗栗。

(中時 )