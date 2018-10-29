大庄公園大改造 提升民眾使用的方便性

新竹市政府將對香山區大庄公園進行大改造，29日舉行開工典禮，工程將加入孩子們最愛的磨石子溜滑梯及多樣共融式遊具。（陳育賢攝）

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新竹市政府將對香山區大庄公園進行大改造，市長林智堅（右二）29日主持開工典禮，工程將加入孩子們最愛的磨石子溜滑梯及多樣共融式遊具。（陳育賢攝）
新竹市政府將對香山區大庄公園進行大改造，市長林智堅（中）29日主持開工典禮，工程將加入孩子們最愛的磨石子溜滑梯及多樣共融式遊具。（陳育賢攝）

為提供新竹市香山區居民友善安全的公園環境，新竹市政府將對香山區大庄公園進行大改造，市長林智堅29日親自主持開工典禮，未來工程將加入孩子們最愛的磨石子溜滑梯及多樣共融式遊具，讓長輩安心休憩，孩子盡情遊玩。

市府城市行銷處表示，大庄公園於1995年即啟用，目前已有硬鋪面破舊，動線不佳等缺點，市府因而規畫設計1座適合4到10歲兒童使用的磨石子「地景式溜滑梯」及「碗狀式」盪鞦韆等共融式設施。

此工程也另將在公園既有涼亭休憩區規畫「長青林地區」，並新設4座體健設施，讓長輩與孩子都能盡情使用，同時在中央設置大草坪等開闊綠地，打造鄰里親子同樂的場域，讓公園變成社區話家常的地方，提升香山社區公園新品質。

市長林智堅表示，此次公園特別針對長者與孩子設計，打造共融式遊具，針對長輩部分設置了靠背椅子及體健設施，樹木重新梳理，讓居民能在樹下乘涼聊天，最後將整體環境統一規畫，藉由無障礙步道改善與各分區整合，提升民眾使用的方便性。

林智堅說，他上任後在香山區投入超過39億經費，不過，上任初期市府負債超過200億元，他積極向中央爭取經費，不但還債14.25億，更力推「進擊的公園」計畫，針對竹市22座公園進行改善，大庄公園未來將改造成媲美中央公園等級的公園，提供民眾更優質的生活環境。

(中時 )

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