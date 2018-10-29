南屯里活動多元 里長林秋潭再接再厲

社會局文康車，開到南屯里，讓社區的長輩開心歡唱。（黃國峰攝）

友善列印
中時

中市社會局照管中心行動文康車，日前到了南屯里活動中心後方的廣場，讓社區的長輩開心歡唱，長輩們一早就到這兒，點來熟悉的閩南語老歌唱外，也與大家一起話家常，開心的度過一個上午。

社區輔導員一早開來文康車，就忙著架設好設備，不少長輩們也已來到廣場殷切的等待，並七嘴八舌的聊聊天，不一會機器設備架好後，輔導員先帶領長輩們做做伸展健康操，活絡筋骨，接著就是卡拉OK歡唱時間，文康車準備了不少歌單，猛一看都沒聽過，但長輩們卻都很熟悉，原來都是老歌，現場也準備了無糖黑咖啡，一邊唱歌一邊喝咖啡，健康又快樂。

南屯里長林秋潭指出，文康車是社會局長青科主辦，文康車不只是只有卡拉OK，還有保健知識的推廣、健身操、摺紙、畫畫等，讓社區長輩們，藉由這樣的活動大家聚在一起，聯絡感情，拓展生活層面，交更多朋友，不過現在文康車一個月只來一次太少了、而且還不固定哪天來，將會持續向市府社會局，積極爭取到每星期來一次。

林秋潭接著說，與文康車在戶外歌唱的自由氣氛不同的，南屯活動中心內，目前固定每周都有一次的歌唱班，請來老師教唱歌，也有書法才藝班、老年樂齡班等。再者南屯里是台中市最早開發的地區之一，故事很多，因應年輕人口移入，未來將多舉辦親子活動，如健行、里內輕旅遊等，讓大家多多認識南屯里。

(中時 )

大庄公園大改造 提升民眾使用的… 新竹監獄藝文技訓聯合展 築夢飛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。