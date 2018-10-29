南屯里活動多元 里長林秋潭再接再厲

2018年10月29日 18:37 中時 黃國峰

中市社會局照管中心行動文康車，日前到了南屯里活動中心後方的廣場，讓社區的長輩開心歡唱，長輩們一早就到這兒，點來熟悉的閩南語老歌唱外，也與大家一起話家常，開心的度過一個上午。

社區輔導員一早開來文康車，就忙著架設好設備，不少長輩們也已來到廣場殷切的等待，並七嘴八舌的聊聊天，不一會機器設備架好後，輔導員先帶領長輩們做做伸展健康操，活絡筋骨，接著就是卡拉OK歡唱時間，文康車準備了不少歌單，猛一看都沒聽過，但長輩們卻都很熟悉，原來都是老歌，現場也準備了無糖黑咖啡，一邊唱歌一邊喝咖啡，健康又快樂。

南屯里長林秋潭指出，文康車是社會局長青科主辦，文康車不只是只有卡拉OK，還有保健知識的推廣、健身操、摺紙、畫畫等，讓社區長輩們，藉由這樣的活動大家聚在一起，聯絡感情，拓展生活層面，交更多朋友，不過現在文康車一個月只來一次太少了、而且還不固定哪天來，將會持續向市府社會局，積極爭取到每星期來一次。

林秋潭接著說，與文康車在戶外歌唱的自由氣氛不同的，南屯活動中心內，目前固定每周都有一次的歌唱班，請來老師教唱歌，也有書法才藝班、老年樂齡班等。再者南屯里是台中市最早開發的地區之一，故事很多，因應年輕人口移入，未來將多舉辦親子活動，如健行、里內輕旅遊等，讓大家多多認識南屯里。

(中時 )