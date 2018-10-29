黃偉哲設集集棒闖關遊戲 象徵一步一腳印的政策實踐

2018年10月29日 18:38 中時 洪榮志

在選舉過程中，候選人能提出明確政策，才是對選民負責任的作為；但如果只是政策文字，容易使選民產生距離感，不易吸收、了解。為此，民進黨台南市長候選人黃偉哲特別於台南城市願景館裡以互動遊戲型式，希望讓市民能輕䯳去接近政策內容。例如，二樓「創生城鄉」館裡設有一座TAINAN字樣的大牆，以「集集棒闖關」提點出他對台南溪南溪北建設的規畫。

黃偉哲表示，台南有別具地方特色的聚落，有優質的文化底蘊，未來需要的是更多現代化的建設，因此他希望以「咱故鄉的DNA」為基底，公部門帶頭鼓勵返鄉青年及在地居民發揮創意，打造台灣最棒的城鎮。

也因此，設計團隊依據黃偉哲的政策理念，以雙向箭頭構築成底部圖騰，象徵向上發展及向下扎根的城鄉發展；底部以遠近多層次的城市簡化線條代表建設一路發展的時間軸；中間以台南英文TAINAN的字樣設計連結，過程中隨著燈泡的亮起也代表逐步完成規劃的希望。

只要民眾拿起急急棒，穿越TAINAN字樣上的每一處光點，帶出創生城鄉所期望的各項未來，包含中型城鎮地方創生、發掘故鄉核心競爭力、青年返鄉創業就業、公共服務遍佈偏鄉、策略結盟規模農業、智慧農漁栽種養殖、精緻農業樂活休閒、串聯場館觀旅升級等，民眾透過集集棒的感應，讓每一個關卡的燈亮起，象徵一步一腳印，團隊將以穩健踏實的步伐來完成這些城市願景。

(中時 )