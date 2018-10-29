黃偉哲設集集棒闖關遊戲 象徵一步一腳印的政策實踐

蔡英文總統、行政院長賴清德日前參訪台南城市願景館時，黃偉哲示範集集棒闖關遊戲玩法。（黃偉哲團隊提供）

友善列印
中時

在選舉過程中，候選人能提出明確政策，才是對選民負責任的作為；但如果只是政策文字，容易使選民產生距離感，不易吸收、了解。為此，民進黨台南市長候選人黃偉哲特別於台南城市願景館裡以互動遊戲型式，希望讓市民能輕䯳去接近政策內容。例如，二樓「創生城鄉」館裡設有一座TAINAN字樣的大牆，以「集集棒闖關」提點出他對台南溪南溪北建設的規畫。

黃偉哲表示，台南有別具地方特色的聚落，有優質的文化底蘊，未來需要的是更多現代化的建設，因此他希望以「咱故鄉的DNA」為基底，公部門帶頭鼓勵返鄉青年及在地居民發揮創意，打造台灣最棒的城鎮。

也因此，設計團隊依據黃偉哲的政策理念，以雙向箭頭構築成底部圖騰，象徵向上發展及向下扎根的城鄉發展；底部以遠近多層次的城市簡化線條代表建設一路發展的時間軸；中間以台南英文TAINAN的字樣設計連結，過程中隨著燈泡的亮起也代表逐步完成規劃的希望。

只要民眾拿起急急棒，穿越TAINAN字樣上的每一處光點，帶出創生城鄉所期望的各項未來，包含中型城鎮地方創生、發掘故鄉核心競爭力、青年返鄉創業就業、公共服務遍佈偏鄉、策略結盟規模農業、智慧農漁栽種養殖、精緻農業樂活休閒、串聯場館觀旅升級等，民眾透過集集棒的感應，讓每一個關卡的燈亮起，象徵一步一腳印，團隊將以穩健踏實的步伐來完成這些城市願景。

(中時 )

台鐵大體檢 張景森盼台鐵員工提… 花蓮》新馬站祈安超渡法會 徐榛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。