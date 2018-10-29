《中時晚間快報》印尼獅航墜海189人失蹤 初查無台灣乘客

2018年10月29日 18:33 中時電子報 綜合報導

◎ 印尼獅航墜海189人失蹤初查無台灣乘客

印尼廉價航空公司「獅航」（Lion Air）一架編號JT610國內線班機原定今晨從雅加達的蘇卡諾哈達國際機場飛往邦加島的邦加檳港，不過起飛後13分鐘與塔台失聯。印尼官方證實這架客機已經墜海，媒體報導機上有189人，初步了解並無台灣乘客。

◎ 邱議瑩陪睡說掀波 許淑華批思想齷齪凡事意淫

民進黨立委邱議瑩日前在line群組上攻擊國民黨高雄市長參選人韓國瑜，一句「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發爭議，邱議瑩今天在記者會續批該被譴責的是韓國瑜，不是邱議瑩。曾經在立院賞過邱議瑩「驚天一掌」的國民黨立委許淑華今對此表示，「思想齷齪之人不論何事，都能『意淫』成骯髒的畫面。」

◎ 18條人命換改革 普悠瑪太魯閣 明起雙駕駛

普悠瑪列車上周日出軌翻覆，造成18人死亡，190人受傷，交通部長吳宏謀今上午召開記者宣布，普悠瑪列車及太魯閣列車於明（30）日開始啟動雙駕駛。交通部次長王國材則表示，特檢僅是極短期的初步檢查，完整的系統體檢還須由行政院體檢小組進行，約3個月後報告才會出爐。

◎ 林俊傑改編周董經典曲 王嘉爾驚嘆五體投地

林俊傑（JJ）今年三度擔任浙江衛視《夢想的聲音》導師，日前播出首集節目，他改編周杰倫（周董）的經典歌曲〈不能說的秘密〉和〈星晴〉，以充滿情感聲線演繹成自己的風格，讓另一位導師王嘉爾直呼「五體投地」！此段表演，播出後霸占熱搜榜前列長達12小時，並於隔日登上大陸音樂指標QQ音樂巔峰榜的流行指數第1位。

(中時電子報)