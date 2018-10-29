花蓮》新馬站祈安超渡法會 徐榛蔚：追查真相 早日建構環島高速路網

普悠瑪翻覆事件後，立委徐榛蔚（中）誠心參與祈安超渡法會。（徐榛蔚服務處提供）

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1021台鐵普悠瑪出軌翻覆事故，造成18人罹難，中華玄門法師總會舉行「普悠瑪事故現場啟建祈安超渡法會」，立委徐榛蔚29日前往新馬車站上香祈福，除了將嚴格監督行政院追查事故真相，以告慰亡靈外，也希望中央徹底改善鐵公路，給花蓮人一條安全回家的路。

徐榛蔚一大早先前往花蓮南區參加鄉親公祭，隨即驅車趕往普悠瑪事故現場，參與祈安超渡法會，對於18條寶貴生命無辜犧牲，她數度紅了眼眶，焚香祝禱表達深刻哀悼之餘，也企盼宜蘭、花蓮、台東、屏東四縣環島高速路網能早日建構完成。

徐榛蔚感念玄門法師無私大愛，以及志工夥伴的付出，除告慰傷亡者，也籲請中央早日釐清事故真相，儘速回應社會期待。在場罹難家屬也感謝徐榛蔚事故發生後，安排服務團隊關心慰問，並提案爭取提高事故賠償金，給予傷亡者最高最優的撫卹。

徐榛蔚再度重申，東部安全回家路的重要性，中央必須改變目前「以鐵路為主，公路為輔」的花東交通政策，並即刻啟動蘇花公路改善「和平-和中段」及「大清水-崇德段」等五大瓶頸路段可行性評估。，

另外，建構環島高速路網方面，徐榛蔚指出，花東四縣人口分別為宜蘭縣45萬、花蓮縣33萬、台東縣22萬、屏東縣84萬，約計有184萬人口，希望儘速完備環島高速路網，平衡花東區域發展，並保障用路人安全。

今天包括國民黨前主席洪秀柱、宜蘭縣長候選人林姿妙、台鐵宜蘭運務段長謝清田、蘇澳鎮長陳金麟等人，均到場拈香致意，場面莊嚴肅穆。

(中時 )

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