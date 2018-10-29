政院調查小組建議：明起普悠瑪增副駕駛

2018年10月29日 18:37 中時 張理國

政院「1021鐵路事故行政調查小組」召集人政務委員吳澤成今天主持第3次調查小組會議，就普悠瑪列車出軌事故迄今所蒐集的調查資料與比對情形進行討論。初步決定將進行第二階段訪談；有關個人責任問題，則由地檢署調查偵辦中；另為保障旅客行車安全，已建議交通部，明日起普悠瑪列車將增設副駕駛。

「1021鐵路事故行政調查小組」今天會議結論如下：

一、 經工作小組調閱列車控制監視系統（TCMS）資料，初步發現事實如下：

（一） 在司機員通聯中所提到動力時有時無現象，經查TCMS紀錄在15:39:12出現第一次空壓機壓力異常，導致列車動力切斷、停留軔機作用等情形，後續又多次發生同樣異常狀況。

（二） 列車在43K處（大溪站前）停車後，16:17:55 ATP隔離，之後未再開啟。列車後續在行駛至宜蘭、羅東等站過程中，速度均維持在130km/h以下，符合規定速限；但自羅東站開車後速度超過130km/h。

二、 經委員討論，認為除須持續解讀TCMS資料，並與相關運轉紀錄及通聯紀錄進行交叉比對，且需再洽相關人員進行第2輪訪談；另應針對下述項目須再進一步釐清或補充資料、或委託專業機構進行研究分析及模擬：

（一） 空壓機故障及ATP隔離，是否影響列車傾斜功能。

（二） 列車出軌翻覆應從路線條件、車速、列車傾斜角度及列車載重等條件，委託專業單位進行運轉模擬分析。

（三） 本事故列車的故障狀況，在其他普悠瑪列車有無類似情形。

（四） 綜合調度所調度員及檢查員的相關檢查及故障排除程序。

（五） 軌道線形是否可能影響出軌。

（六） 普悠瑪列車ATP遠端監控系統，及ATP隔離狀態下的配套機制。

（七） 司機員及相關人員的訓練紀錄、工作時數。

調查小組將再就此次普悠瑪事故調查所涉系統性因素，包括可能的組織文化、作業程序、人員訓練等面向，進一步深入探討事故原因。為排除外界疑慮，過去曾直接參與台鐵普悠瑪列車採購、設計、製造、監造及驗收等作業的委員，應予迴避。今日會議經洽詢各出席委員，均無前述應予迴避的情形。

今日與會單位包含調查小組委員、交通部鐵道局、飛航安全調查委員會、法務部廉政署及國家實驗研究院，並首度邀請台灣鐵路工會代表出席。

調查小組表示，後續將對可能的事故因素逐一檢視並進行排除，並將展開第二階段訪談，釐清相關業務權責。原預計今日說明之事故原因直接、間接因素，由於尚需進行第二階段訪談及釐清相關資料，為求謹慎並了解事件發生的結構性因素，將於完成調查後再公布。

(中時 )