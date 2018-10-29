彰化縣》最新民調：王惠美領先 中間選民尚待整合

2018年10月29日 18:40 中時 謝瓊雲

平安學術文教基金會公布委託建國科技大學所做的彰化縣長選舉民調結果，王惠美支持度暫時領先。（謝瓊雲攝）

平安學術文教基金會公布的民調結果顯示，國民黨籍候選人王惠美(右)支持度20.9％，保持領先，本周六晚間將與彰縣議長謝典霖(左)同台造勢，晚會還將請來韓國瑜站台。（資料照，謝瓊雲攝）

平安學術文教基金會公布的民調顯示中間選民將是輸贏關鍵，選戰只剩不到30天，卻仍有近4成未表態。與柯文哲白色力量連線的黃文玲(左)，將對魏明谷(右)或王惠美選情，產生多大衝擊？值得觀察。（資料照，謝瓊雲攝）

彰化縣平安學術文教基金會29日公布彰化縣長民調，國民黨王惠美支持度20.9%，民進黨魏明谷18%，無黨籍黃文玲16.1%，另外洪敏雄0.7%、白雅燦0.1%，其中不表態或仍觀望者高達38.2%，顯示藍綠選情陷膠著、第三勢力仍大有可為。

對於民調結果，王惠美陣營表示都有委託專業民調機構在觀測，確實民調都穩定領先，謝謝鄉親支持與關心；魏明谷則說，民調虛虛實實、假假真真，參考就好，將繼續依選戰步驟向前邁進，有信心可以連任；黃文玲強調，由12.1%到16.1%，支持度持續成長，會更努力爭取中間選票。

民調委託建國科技大學於10月16至19日連續3天晚間5時30分至9時進行，以住宅電話訪問1076名20歲以上彰化縣民；其中，未決定者31.7%、不知道則6.5%。

基金會董事王志劭表示，民調顯示多數中間選民仍心存觀望，亦反應出選民對藍綠對立惡鬥已心生反感，導致不想投票、或轉向支持無黨籍，成為候選人想逆轉致勝、最需積極爭取認同的主要族群。

基金會董事長陳國雄說，民調看出選民動向，藍、綠都不想支持，尤其不願表態的游離票太多，浮現選民與執政黨對立的現象。

他說，值得觀察的是，柯文哲白色力量的外溢效應，讓黃文玲在20至34歲青年（23.8%）與中間選民取向（19.3%）都小幅高過王與魏，預料將對彰化選情產生不小衝擊。

(中時 )