新竹監獄藝文技訓聯合展 築夢飛翔圓滿落幕

2018年10月29日 18:43 中時 陳育賢

由新竹監獄主辦的「2018薪傳展藝─築夢飛翔」藝文技訓展售會，26日起於新竹市巨城購物中心舉辦，4天來湧入大批民眾搶購，29日活動圓滿落幕。（陳育賢攝）

由新竹監獄主辦的「2018薪傳展藝─築夢飛翔」藝文技訓展售會，26日起於新竹市巨城購物中心舉辦，4天來湧入大批民眾搶購，29日活動圓滿落幕。（陳育賢攝）

由新竹監獄主辦的「2018薪傳展藝─築夢飛翔」藝文技訓展售會，26日起於新竹市巨城購物中心舉辦，4天來湧入大批民眾搶購，29日活動圓滿落幕。（陳育賢攝）

由新竹監獄主辦的「2018薪傳展藝─築夢飛翔」藝文技訓展售會，26日起於新竹市巨城購物中心舉辦，4天來湧入大批民眾搶購，29日活動圓滿落幕。（陳育賢攝）

新竹監獄26日起於新竹市巨城購物中心創藝大樓推出「2018薪傳展藝─築夢飛翔」藝文技訓展售會，此次特展是「法務部矯正機關教化藝文及作業技訓聯合展示」11年來首次在新竹市舉行，商品多樣化且精彩萬分，4天來湧入大批民眾搶購，29日活動圓滿落幕。

新竹監獄典獄長吳永杉表示，此次展出作品是用創新概念設計文創、商品，賦予矯正機關新氣象，並使矯正機關內技藝透過1監1特色的概念，得以永續發展，同時創造收容人改變的氛圍與機會。

而此活動得到巨城購物中心董事長李靜芳與總經理羅仕清的鼎力協助，讓特展得以在11年來首度在北、中、南6都以外的新竹市舉辦，4天活動期間在Big City廣場與「創意大樓」的展場內，規畫有教化藝文作業技訓作品展示區、舞台區及自營作業產品展售區等3部分。

此次的展示（售）區所陳列的商品、展覽品都是全國各矯正機關收容人所製作的商品，包括有新竹監獄海鮮醬等食品類商品、彰化監獄的葫蘆縷空烙燒等藝品類、嘉義看守所的煥白保濕精華液等數10個攤位的日用品類，活動中更有滿額禮、摸彩禮及1元商品等限量好禮，活動4天下來吸引數萬人次人潮採購，有如年節市集，相當熱鬧。

吳永杉說，此次展售會是希望藉由為期4天的活動，讓國人看見陽光、正面的矯正機關，並肯定收容人的活潑創造力與更生的根本，並到大眾的關懷與支持，讓收容人對未來更有信心走向蛻變重生。

(中時 )