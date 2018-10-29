日月潭紅茶評鑑成績出爐 魚池鄉農會有吸睛新作為

2018年10月29日 18:42 中時 沈揮勝

已通過中級品評班的優秀青農加入評審見習並了解流程。（沈揮勝攝）

已通過中級品評班的優秀青農加入評審見習並了解流程。（沈揮勝攝）

專家評審、青農見習。（沈揮勝攝）

知名網路商店「日月紅茶館」之實體建物硬體完工，亮麗吸睛。（沈揮勝攝）

「日月紅茶館」外觀。（沈揮勝攝）

魚池鄉農業年度重軸戲「日月潭紅茶評鑑」，今年4大類組總計收到947件茶樣，經專家評委自26日起連續4天專業品評，29日成績出爐，台茶18號、大葉種、台茶21號及山茶組之特等獎，分別由莊勝益、董品宏、莊鎔璞與日月山莊休閒農場有限公司奪得，將於11月3日「日月潭紅茶文化季」開幕活動中，舉行頒獎典禮。

今年的紅茶評鑑除見茶質分高下，另出現兩個亮點！

其一為讓喜愛紅茶人士所期待的「日月潭紅茶館」實體建物已大致完工，並局部啟用作為此次評鑑場地，宏偉美麗的建物吸睛、讓人留下深刻印象。魚池鄉農會理事長劉啟航表示，內部的軟體與裝潢還在施設中，按時程評估，應會在明年正式營運。

其二，此次評審，輔導單位農委會茶改場與主辦單位魚池鄉農會為培訓品評人才、強調傳承，特別將9名已通過並取得中級品評班證照的中生代或青農，參與見習評鑑，將來有機會擔任正式評鑑賽的初選人員。

9名見習評鑑者分別為李欣燕、陳彥權、王朝偉、廖皇樺、游博森、黃欣毓、林洋帆、陳嘉彬與葉尚軒；農會總幹事王威文表示，他們都是地區優秀人才、一時之選。

各組獲獎者名單如下：台茶18號頭等獎劉楊淑堯、董品宏（2件）、日月山莊、黃塗安、王登信、黃麗梅、莊念慈、尤惠珠、莊鎔璞、玉池茗茶莊、莊勝益、顏志寬、陳松宏、黃照君與顏伯峰；金質獎盧園紅茶、黃長貴等27件，優質獎謝明謀等160件。

大葉種組頭等莊鎔璞、黃茂松、黃慶泉、郭瀚元，金質獎莊世發等7件，優質獎謝其瀧、蘇水定等36件；台茶21號頭等獎台茶香十八號有限公司（2件）、黃玉棠，金質獎朱慧雯、李坤庭等6件，優質獎沈坤昇、洪正利等28件。

台灣山茶頭等獎台灣香日月潭紅茶廠有限公司（2件）、黃璽倫、許志鵬，金質獎石翔升、巫燕蕊、李國鎮（2件）、黃塗安，優質獎黃慶島、臻紅–日月潭紅茶專賣、蔡本烈、葉育杰、徐巧玲、陳志杰等32件。

(中時 )