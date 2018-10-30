雲林》候選人姓名太相似 搞得選民好亂！

水林鄉長候選人李漢卿（圖）因姓名與水林鄉代候選人李漢欽太相似，經常被搞混。（張朝欣翻攝）

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水林鄉代候選人李漢欽（圖）與水林鄉長候選人李漢卿姓名、讀音都很相似。（張朝欣翻攝）

候選人姓名太相似，搞得選民好亂啊！水林鄉長候選人李漢卿與水林鄉民代表候選人李漢欽，2人姓名與讀音都很相似，經常被搞錯。雲林第6選區縣議員候選人蕭慧敏與蕭惠娟不僅姓名相似，號次還是相臨的5、6號，投票時考驗選民的眼力。

水林鄉長候選人李漢卿認為水林鄉必需加以改變才能進步，因此決定投入鄉長選戰，獲得不少選民支持，不過最近水林鄉民代表候選人李漢欽掛出競選旗幟，2人姓名只差1個字且念起來幾乎一樣，讓選民有點混亂。

李漢卿表示，李漢欽是他的胞兄，2人都有心讓水林更進步，因此分別投入鄉長、鄉代選舉，除了姓名很相似，2人也長得有點神似，因此不少人搞不清楚，經常被問「你到底要選鄉長還是鄉代？」

雲林第6選區縣議員候選人蕭慧敏與蕭惠娟姓名相似，有人以為2人是姊妹，其號次剛好又抽中5號、6號，選票上2人圈選格相臨，選民一不小心很容易「選錯人」。

同樣情況還有第1選區縣議員候選人李建昇與李建志，名字相似且號次相鄰，分別是7號、8號，2人都是尋求連任的縣議員，雖然在地經營很久了，但還是擔心有人一時眼花「選錯人」，只能請支持者「看清楚再蓋投票章」。

選民表示，不少候選人為了讓自己看起來有吸引力，照片都經過修圖，結果反而不像本人，加上姓名相似、單色印刷選票、老人家視力不佳，便會出現「選錯人」情況，不過「選錯人」的民眾也不會自己說破，以免尷尬。

(中時 )

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