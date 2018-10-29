印尼航班空難前 駕駛已警告機械故障

印尼JT-610航班失事，海巡人員在海上搜尋飛機碎片。(圖/美聯社)

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中時電子報

印尼獅航的JT-610航班，原本打算從雅加達飛往邦加檳港，卻在起飛後僅13分鐘失事，造成188名乘客罹難。事故調查正在進行中，不過航空官員說，這架飛機可能是機械故障，機長在起飛後不久就對管制台通報飛機有問題並希望返航。

每日郵報(dailymail)報導，一名官員說，在在空難之前，JT-610班機的駕駛-印度裔的巴維．蘇內亞(Bhavye Suneja)對管制台報告了「操作出現困難」，在起飛後幾分鐘內，希望折返機場，航管員也同意班機返回，但飛機隨後就從雷達中消失。

當局目前還不確定飛機墜毀的原因 ，不過初步排除天候，因為當時天氣晴朗，能見度好，而且這架飛機也是新的波音737MAX，沒有機械疲勞的問題。但是從飛行數據網顯示，班機在消失之前的幾分鐘內，突然失去高度，顯示似乎是完全喪失升力而下墜。

獅航的總裁在早上曾說，幾個月前，就傳出波音737 MAX 出現了一個小技術問題，需要一個簡單維修工作來解決，據說這架飛機也應該有這個程序，在巴里島的丹帕沙得到了修復，然後才飛往雅加達。

雅加達的地勸工程師收到了通知，指示他們要在JT-610起飛前，做了另一次修理，這是任何飛機的正常程序。

獅航的波音737MAX客機，幾個月前才投入營運。(圖/獅航)

以上說的都還無法確定失事原因，不過印尼的飛航安全確實需要檢討，自2001年以來，印尼已發生了40多起航空事故。

(中時電子報)

文章來源：Jet that crashed off of Indonesia with 189 people on board had gone in for repairs ahead of flight that saw captain declare 'technical difficulties' before plunging 5,000ft into the sea

《中時晚間快報》印尼獅航墜海18…

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