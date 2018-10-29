印尼航班空難前 駕駛已警告機械故障

2018年10月29日 18:53 中時電子報 江飛宇

印尼獅航的JT-610航班，原本打算從雅加達飛往邦加檳港，卻在起飛後僅13分鐘失事，造成188名乘客罹難。事故調查正在進行中，不過航空官員說，這架飛機可能是機械故障，機長在起飛後不久就對管制台通報飛機有問題並希望返航。

每日郵報(dailymail)報導，一名官員說，在在空難之前，JT-610班機的駕駛-印度裔的巴維．蘇內亞(Bhavye Suneja)對管制台報告了「操作出現困難」，在起飛後幾分鐘內，希望折返機場，航管員也同意班機返回，但飛機隨後就從雷達中消失。

當局目前還不確定飛機墜毀的原因 ，不過初步排除天候，因為當時天氣晴朗，能見度好，而且這架飛機也是新的波音737MAX，沒有機械疲勞的問題。但是從飛行數據網顯示，班機在消失之前的幾分鐘內，突然失去高度，顯示似乎是完全喪失升力而下墜。

獅航的總裁在早上曾說，幾個月前，就傳出波音737 MAX 出現了一個小技術問題，需要一個簡單維修工作來解決，據說這架飛機也應該有這個程序，在巴里島的丹帕沙得到了修復，然後才飛往雅加達。

雅加達的地勸工程師收到了通知，指示他們要在JT-610起飛前，做了另一次修理，這是任何飛機的正常程序。

獅航的波音737MAX客機，幾個月前才投入營運。(圖/獅航)

以上說的都還無法確定失事原因，不過印尼的飛航安全確實需要檢討，自2001年以來，印尼已發生了40多起航空事故。

(中時電子報)