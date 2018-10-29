耶誕倒數日曆藏驚喜 精品美妝明星商品一次蒐藏

2018年10月29日 18:59 中時 吳娮翎

Jo Malone London耶誕倒數日曆，1萬6000元。（Jo Malone London提供）

NARS絕對搖滾倒數日曆，5000元。（NARS提供）

NARS紅色放蕩迷你脣彩組，850元。（NARS提供）

歐舒丹2018神奇倒數月曆，4080元。（歐舒丹提供）

契爾氏 X Andrew Bannecker 手繪聖誕倒數月曆，3480元。（契爾氏提供）

THE BODY SHOP魔法森林麋鹿原裝禮盒，5980元。（THE BODY SHOP提供）

耶誕獻禮當數倒數日曆最讓人期待，往年幾乎是歐舒丹、Jo Malone London獨佔市場話題，近年話題大興，也吸引各家品牌加入，今年吸引NARS首度推出，契爾氏則攜手藝術家打造聯名商品，讓美妝迷感受耶誕驚喜。

頂級香氛Jo Malone London耶誕系列狂歡出擊，祭出英國梨與小蒼蘭古龍水耶誕金色限定包裝， 100ml，5200元。另有耶誕限定「白苔與雪花蓮系列」，以溫和、細膩的花香融合豐沛的草本氣息，點綴小豆蔻，搭配樹苔綻放出清新香氣，最後再以金黃琥珀營造出暖意，白苔與雪花蓮古龍水100ml，5200元，白苔與雪花蓮香氛工藝蠟燭600g，8650元，另外苦橙系列也在節慶之際，首度推出香氛工藝蠟燭。

歐舒丹今年與CASTELBAJAC Paris打造「2018神奇倒數月曆」，以奇幻魔術方塊為靈感，透過高大的杉樹、俏皮的植物、傳統栽種與溫暖之手的意象，展現出對普羅旺斯的熱愛。精選歐舒丹經典人氣商品，包括蠟菊賦活極萃油、蠟菊賦活極萃霜等商品，共24款人氣商品從臉部保養、香氛到頭髮護理皆備，不管是送禮或自用都實用的最強耶誕禮物組合。

紐約保養潮牌契爾氏攜手插畫家Andrew Bannecker推出耶誕限量包裝，Andrew Bannecker將品牌經典ICON骨頭先生、經典產品與燈飾童趣變身，打造歡樂耶誕樂園，倒數日曆款款都是人氣商品，另也針對「冰河醣蛋白保溼霜」打造雙重包裝，消費者只要撕開上蓋設計圖，就能隨機獲得3款不同設計的「隱藏版」包裝，於專櫃立即撕開上層包裝圖案設計後，可至專櫃兌換小禮物，售完為止。

NARS首度推出耶誕倒數日曆及4種迷你組合禮組，絕對搖滾迷你組合採用紅、黑2色鉚釘外盒包裝，搭配迷你頰彩、脣彩，可愛討喜，自用或是交換禮物都很可以。

(中時 )