西螺公墓化身景觀公園 打造城鎮核心綠地

西螺公墓將化身景觀公園，打造城鎮核心綠地。（張朝欣攝）

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西螺鎮埔心地區大牛埔公墓順利完成遷葬，規畫打造成為「埔心景觀公園」，29日舉行動土典禮，完工後將有大面積景觀綠地、籃球場等休閒遊憩空間，串聯附近的西螺老街商圈形成城鎮核心綠地。

「埔心景觀公園」位於雲145甲、雲154線交叉口菁華地段，地基達4.5公頃，完工後可有效帶動地方發展，動土典禮由西螺鎮長鄭玲惠、縣議員李明哲等人共同主持，民眾熱烈參與，期盼景觀公園可以帶來更美好的多元機能與生活空間。

鄭玲惠表示，雲林縣政府原本計畫將大牛埔公墓打造為水質淨化再生公園，但周邊里民擔心變成汙水處理場，她聽到了居民的心聲後，透過不斷檢討與評估，決議改建為具有觀光價值的景觀公園。

鄭玲惠為此積極向中央與縣府爭取相關補助，共同推動「埔心景觀公園營造計畫」，進行環境重整與景觀建設。啟用後可提供給鎮民1個休閒與育樂場所，並帶動週邊房市發展，提升整體經濟效益。

附近居民陳小姐說，這塊地荒廢了好幾年，之前雜草叢生沒人敢靠近，現在改造成景觀公園，將有大片景觀綠地，讓大家有休閒散步的空間，很期待完工的那一天。

雲林縣政府指出，大牛埔公墓遷葬工程配合縣府城鄉發展處的「雲林縣西螺鎮整合建設計畫案」，將公墓納入規畫範圍，未來可與西螺老街、西螺大橋景點串聯創造嶄新價值，建立西螺鎮最具特色的城鎮核心綠地。

(中時 )

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