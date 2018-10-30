立足博愛商圈 肉焿王祖傳自製新鮮肉焿

新竹縣竹北市博愛商圈的「肉焿王」肉焿麵，赤肉焿是每天現做，料好實在。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹縣竹北市博愛商圈的「肉焿王」肉焿麵，赤肉焿是每天現做，料好實在。（陳育賢攝）
新竹縣竹北市博愛商圈的「肉王」肉焿麵，赤肉焿是每天現做，料好實在。（陳育賢攝）

新竹縣竹北市博愛、三民商圈，是竹北地區平民小吃的1級戰區，每天都有數萬人次張大嘴檢驗此區的商家美食品質與實力，沒有三兩三 是很難在此區站穩腳步，才開業1年多的「肉焿王」，就是以其祖傳的自製新鮮肉焿打響自家招牌，立足博愛商圈。

肉焿王主打的招牌即是肉焿湯、肉焿麵與蚵仔煎，商家最自豪的即是每天以古法製作的豬後腿肉赤肉焿，每塊肉焿都以魚漿包裹住肉塊，能讓人吃到扎實的豬肉塊，用料非常實在，每碗肉焿麵都能吃到5、6大塊的赤肉焿。

另，其焿湯則有點酸蒜的清香味，配上荀絲與香菜、醋的點綴，喝來順口不膩，果然不負其「肉焿王」的招牌。

此外，其蚵仔煎也是一絕，每日都由南部採購新鮮蚵仔，同樣味美實在，雖然開業僅短短1年多，但在用餐時間上門的客人已總是絡繹不絕。

地址：新竹縣竹北市博愛街281-1號

電話：03-6560868

營業時間：周一至周五11:00-14:00

16:30-21:00

周六、周日11:30-21:00

周二公休

赤肉焿麵：（小）65元。（大）75元。

赤肉焿：（小）45元。（大）60元。

蚵仔煎：60元。

四神湯（小）45元。（大）60元。

(中時 )

黑腹燕鷗報到 保護生態黃昏別空… 台中第3市場古早味肉羹麵 「 姊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。