立足博愛商圈 肉焿王祖傳自製新鮮肉焿

2018年10月30日 07:20 中時 陳育賢

新竹縣竹北市博愛商圈的「肉焿王」肉焿麵，赤肉焿是每天現做，料好實在。（陳育賢攝）

新竹縣竹北市博愛商圈的「肉王」肉焿麵，赤肉焿是每天現做，料好實在。（陳育賢攝）

新竹縣竹北市博愛、三民商圈，是竹北地區平民小吃的1級戰區，每天都有數萬人次張大嘴檢驗此區的商家美食品質與實力，沒有三兩三 是很難在此區站穩腳步，才開業1年多的「肉焿王」，就是以其祖傳的自製新鮮肉焿打響自家招牌，立足博愛商圈。

肉焿王主打的招牌即是肉焿湯、肉焿麵與蚵仔煎，商家最自豪的即是每天以古法製作的豬後腿肉赤肉焿，每塊肉焿都以魚漿包裹住肉塊，能讓人吃到扎實的豬肉塊，用料非常實在，每碗肉焿麵都能吃到5、6大塊的赤肉焿。

另，其焿湯則有點酸蒜的清香味，配上荀絲與香菜、醋的點綴，喝來順口不膩，果然不負其「肉焿王」的招牌。

此外，其蚵仔煎也是一絕，每日都由南部採購新鮮蚵仔，同樣味美實在，雖然開業僅短短1年多，但在用餐時間上門的客人已總是絡繹不絕。

地址：新竹縣竹北市博愛街281-1號

電話：03-6560868

營業時間：周一至周五11:00-14:00

16:30-21:00

周六、周日11:30-21:00

周二公休

赤肉焿麵：（小）65元。（大）75元。

赤肉焿：（小）45元。（大）60元。

蚵仔煎：60元。

四神湯（小）45元。（大）60元。

(中時 )