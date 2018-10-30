台中第3市場古早味肉羹麵 「 姊弟冷熱飲食」俗擱大碗

台中市南區第3市場「姊弟冷熱飲食」，肉羹和蔬菜豐富的肉羹麵，便宜大碗又好吃。（盧金足攝）　

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40多年歷史的「姊弟冷熱飲食」，麵攤就位在菜市場裡，買菜方便，食材新鮮，肉羹麵是超人氣的招牌麵。（盧金足攝）
肉羹和蔬菜舖滿大碗公的肉羹麵，不只營養健康，配上辣味小魚乾吃得很滿足。（盧金足攝）

位在台中文化創意產業園區旁的第3市場，是台中市歷史悠久的市集，從南區民意街走進市場，就看到40多年歷史的「姊弟冷熱飲食」，老牌麵攤就位在菜市場裡，買菜方便，食材新鮮，肉羹和蔬菜舖滿大碗公的肉羹麵，不只營養健康，配上辣味小魚乾吃得很滿足。

「姊弟冷熱飲食」老闆蔡裕榜，本來只賣冷飲，後來增加賣肉羹麵、爌肉飯、餛飩肉羹麵、香菇肉羹、隔間肉麵等數10種美味餐點，每天來吃一道都吃不膩。

本來是傳統經營形式的第3市場，蔡裕榜不只大力參與推動市場轉型為優良市集，「姊弟冷熱飲食」還獲選為台中市府百大名攤名產，其中，古早味的肉羹麵，加上蔡裕榜特製的辣味小魚乾，口味更是加分，有客人專為吃辣味小魚乾來吃麵

，老闆很大方，讓客人吃免驚。

也因辣味小魚乾太受歡迎，老闆還製作罐裝小魚乾，讓消費者外帶或訂購宅配，而和辣味小魚乾最速配的肉羹麵，除了超大塊的Q彈肉羹之外，整碗麵的蔬菜量也很驚人，包括紅蘿蔔、小白菜、豆芽菜、木耳、香菇、菜脯等多種食材，用料不手軟，變成客人必點的招牌麵。

吃完肉羹麵，再來一杯鮮打果汁或是天然糖水的剉冰，全部都是銅板價，「姊弟冷熱飲食」還有一項善舉，老闆是愛心待用餐的友善麵攤，不吝為弱勢者伸出援手，很多來市場的買菜的人也熱心響應。

店名：姊弟冷熱飲食

地址：台中市南區民意街29之1號

電話：04-22253280

營業時間：上午8時30分-下午5時30分

公休日：全年無休

價格：肉羹麵：60元

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