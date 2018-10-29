走過逆境 新住民盧宜號召姊妹站起來

10年前由大陸廣東嫁來台灣的盧宜，走過逆境，現已能扛起家中經濟，她也號召姊妹們站起來，用自己的技能養家活口。（陳育賢攝）

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陳育賢／竹市報導

10年前由大陸廣東嫁來台灣的盧宜，幾年前公公突然病倒，婆婆又失智，老公也罹患憂鬱症無法工作，家中生活陷入困境，還好勞動部「衣啟飛翔創客基地」的課程，讓她學會打版、為她媒合訂單，現已能扛起家中經濟。

現年35歲的盧宜2008年5月嫁來台灣，與從事家電維修的先生定居新竹，生活原本幸福小康。但幾年前身體健朗的公公突然病倒，婆婆也在期間罹患失智症，5年來無法喘息的照顧壓力，讓先生在公公病逝後也罹患重度憂鬱症無法工作，家中經濟頓時陷入困境。

盧宜為了照顧家人，只能利用時間到便利商店打工或接些縫製豆漿濾袋的代工活辛苦支撐家庭。

今年5月，盧宜透過新住民家庭服務中心的縫紉班，接觸到勞動部桃竹苗分署的「衣啟飛翔創客基地」，在擁有30年製作袋包類經驗的基地講師陳勝亮的指導下，讓原本就有縫紉底子的她，很快就學會袋包類的打版製作以及包包拉鍊、內裡、五金等副料的認識、採購與縫製技巧。

之後透過基地的媒合，更成功接下訂單，基地也無償提供空間與機台設備，讓盧宜可以免費使用機台接單生產，她也以代工廠出身的經驗，號召並鼓勵其他新住民姊妹學習機台縫紉，一起加入代工行列，用自己的技能養家活口。

勞動力發展署分署長賴家仁表示，台灣目前的服裝與袋包工廠大部分都外移到大陸，找不到生產工人，是產業斷層最嚴重的1環，而根據內政部統計處的資料顯示，桃竹苗轄區的人口數約有376萬餘人，其中外籍及大陸配偶等新住民就佔了9萬6000餘人，如能將有就業意願的新住民透過職業訓練提升技能，並導入至彈性或部分工時人力，不僅可以讓新住民憑藉一技之長穩定就業，還能補足產業缺工，提高勞參率，一舉數得。

(中時 )

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