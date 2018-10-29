嘉義》馬英九1個月來4次 陪黃敏惠固樁搶票

2018年10月29日 19:29 中時 廖素慧

前總統馬英九（左）偕嘉義市長候選人黃敏惠（中）到鎮天宮拜拜，鎮天宮董事長賴旭星（右）歡迎。（廖素慧攝）

前總統馬英九與張家人合照。（廖素慧攝）

前總統馬英九與鎮天宮董監事高喊「凍蒜，國民黨提名候選人全壘打」。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰3強鼎立，距投票決戰日不到1個月，前總統馬英九29日再陪市長候選人黃敏惠掃街拜票，並特地到鎮天宮參拜，受到鎮天宮董事長賴旭星歡迎，這是他本月第4度來嘉義市挺黃敏惠，幫忙固樁搶票不遺餘力。

前總統馬英九今天到嘉義市陪同市長候選人黃敏惠掃街拜票，下午特地到鎮天宮參拜，受到鎮天宮董事長賴旭星率董監事會熱情歡迎，更有馬迷爭相拍照、簽名。

嘉義市警察局訓練科長張啟森2015年榮獲全國模範警察，接受時任總統的馬英九頒獎表揚，當時他帶著6個月大的孫子同行，今天馬英九來嘉，家人興奮，特地帶已長到4歲的孫子及6個月大的弟弟，再與馬英九拍照，議員張秀華說，真是難得的緣分。

馬英九特地偕同黃敏惠、尋求連任的市議員張秀華、鄭光宏、傅大偉、張敏琪及市議員候選人陳家平、譚國華、林雪峰、藍力凱以及里長候選人到鎮天宮參拜關帝聖君，與董事長賴旭星率董監事齊聲高喊「凍蒜，國民黨提名候選人全疊打。」

馬英九、黃敏惠的車隊沿吳鳳南路、興業西路、新民路經國新城、火車站、中正路等沿街揮手向民眾尋求支持，傍晚徒步在和平路做家戶拜票。

此次嘉義市長選戰呈現3強鼎立，藍、綠陣營都嚴防基本盤鬆動，馬英九1個月來4次挺黃敏惠，拜廟及掃街拜票，固樁搶票不遺餘力。

(中時 )