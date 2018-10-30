「求職蟑螂-我來解決」大葉大學「TED」講堂傳授撇步

2018年10月30日 07:20 中時 鐘武達

大葉大學人力資源暨公共關係學系學生與黃文鐘（前右三）合影。（鐘武達攝）

遇到求職蟑螂怎麼辦？大葉大學管理學院建置的「TED講堂」29日舉辦首場公益講座，台北市勞動檢查處前副處長黃文鐘應邀以「求職蟑螂－我來解決」為題，傳授學生及企業主因應職場蟑螂的對策。

校長梁卓中表示，大葉大學為提升大學生的新媒體行銷能力成立的「TED講堂」擁有多元設備、多元廣角、線上直播，學生可以體驗新一代媒體操作。這次公益講座產學合作計畫，是由人力資源暨公共關係學生組成的模擬公司協辦，並由佳得人力資源顧問公司提供學生接軌產業的學習機會。

佳得公司總經理潘熙明表示，近來屢有求職蟑螂事件鬧上新聞版面，讓企業主很困擾，為此首場講座特地邀請前台北市勞動檢查處副處長黃文鐘以「求職蟑螂－我來解決」為題來幫企業主解惑。

「早餐店殺手」是具備勞資糾紛與勞動檢查經驗豐富的黃文鐘親自處理過的案例，因此講座吸引多位企業代表聆聽。黃文鐘開宗明義提醒，「聘雇流程最好都依照法規並留下溝通協商的資料」才能立於不敗之地，至於勞動安全檢查，如果曾經違法、發生工安意外或遭人檢舉，就會被列為重點抽查對象，所以不可不慎。

黃文鐘的演講精闢，現場聆聽的學生與企業主異口同聲「受益良多」。

(中時 )