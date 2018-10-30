「求職蟑螂-我來解決」大葉大學「TED」講堂傳授撇步

嘉得人力顧問公司與大葉大學人力資源暨公共關係學系聯合舉辦TED學堂公益職場講座。（鐘武達攝）

友善列印
中時
大葉大學人力資源暨公共關係學系學生與黃文鐘（前右三）合影。（鐘武達攝）

遇到求職蟑螂怎麼辦？大葉大學管理學院建置的「TED講堂」29日舉辦首場公益講座，台北市勞動檢查處前副處長黃文鐘應邀以「求職蟑螂－我來解決」為題，傳授學生及企業主因應職場蟑螂的對策。

校長梁卓中表示，大葉大學為提升大學生的新媒體行銷能力成立的「TED講堂」擁有多元設備、多元廣角、線上直播，學生可以體驗新一代媒體操作。這次公益講座產學合作計畫，是由人力資源暨公共關係學生組成的模擬公司協辦，並由佳得人力資源顧問公司提供學生接軌產業的學習機會。

佳得公司總經理潘熙明表示，近來屢有求職蟑螂事件鬧上新聞版面，讓企業主很困擾，為此首場講座特地邀請前台北市勞動檢查處副處長黃文鐘以「求職蟑螂－我來解決」為題來幫企業主解惑。

「早餐店殺手」是具備勞資糾紛與勞動檢查經驗豐富的黃文鐘親自處理過的案例，因此講座吸引多位企業代表聆聽。黃文鐘開宗明義提醒，「聘雇流程最好都依照法規並留下溝通協商的資料」才能立於不敗之地，至於勞動安全檢查，如果曾經違法、發生工安意外或遭人檢舉，就會被列為重點抽查對象，所以不可不慎。

黃文鐘的演講精闢，現場聆聽的學生與企業主異口同聲「受益良多」。

(中時 )

走過逆境 新住民盧宜號召姊妹站… Gap支持性別平權 彩虹T恤支持LGB…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。