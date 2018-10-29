金門新塘垃圾場大火 軍民搶救漏夜監控中

2018年10月29日 19:41 中時 李金生

金門新塘垃圾場今（29）日下午3時突然竄燒大火，在東北季風的助威下，500餘噸囤積的垃圾付之一炬。（李金生攝）

濃煙瀰漫直沖雲霄，在數公里外村落均可一見。（李金生攝）

打火兄弟冒著嗆鼻濃煙，不斷穿梭火場搶救。（李金生攝）

打火兄弟噴灑泡沫，才有效控制住火勢。（李金生攝）

金門航空站也支援泡沫化學車，趕往現場協助滅火。（李金生攝）

金門消防局副局長王世祿坐鎮指揮，說明軍民搶救狀況。（李金生攝）

金門每日生活垃圾已減至17噸左右，但一場大火仍燒出垃圾處理問題。（李金生攝）

金門新塘垃圾場今（29）日下午3時突然竄燒大火，在東北季風的助威下，500餘噸囤積的垃圾付之一炬，濃煙瀰漫直沖雲霄，還好尚義機場起降未受影響。金門軍民消防車輛傾巢而出，火勢在傍晚時分獲得控制，仍漏夜監控嚴防火勢再起。

坐落於南海岸的新塘垃圾場，下午2時50分許突然起火燃燒，火勢快速蔓延百餘公尺，沖天濃煙在數公里外均可一見，嗆鼻臭味隨著北風飄散，更讓人感到不適。

縣消防局據報協同軍方出動14車90餘人趕至，金門民航站和水頭港務消防隊也緊急派遣泡沫化學消防車支援救火，估計延燒面積高達4000平方公尺，火勢在傍晚5時初步獲得控制，但在北風入夜加大下，仍不時有局部大火出現。

金湖鎮長蔡西湖指出，新塘垃圾場面積約1.2公頃的垃圾集中區，堆置已完成壓縮作業，待運赴台焚燒的垃圾2197包約1551噸，其中約3分之1在這場大火中燒掉，還好垃圾場的周邊是大海和道路，並無蔓延的安全疑慮。

金門每日生活垃圾原約38噸，在嚴格執行垃圾分類後，減至17噸左右，因本地並無焚化爐設施，均壓縮成包再海運赴台焚燒處理。但因原協調台灣縣市「代燒」的環保局長蔡其雍捲入陳致中夜赴招待所事件，而在9月底迅速請辭，連帶使得6月起就累積的垃圾，更加無處消化處理，大多數只能留置新塘垃圾場。

針對一場大火燒出的垃圾問題，縣環保局副局長楊建立表示，台灣一些縣市也飽受垃圾困擾，金門垃圾何去何從？必需研擬更妥適、可行的解決途徑和辦法。

(中時 )