70期重劃動土 象徵亞灣邁進一大步

第70期重劃工程29日動土，象徵亞洲新灣區發展地圖逐一拼湊。（柯宗緯攝）

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第70期重劃工程29日動土，高市代理市長許立明（中）出席儀式。（柯宗緯攝）

座落在亞洲新灣區的第70期市地重劃區，29日正式動土，代理市長許立明指出，該8公頃土地逾8成為中石化所有，透過公辦重劃，可取得公設用地及開發經費，地主擁有開發機會，且開創地利、漲價歸公，創造三贏局面，更象徵亞灣發展邁進一大步。

許立明提到，亞灣區約有600公頃土地，市府將過去緊鄰舊港區重工業土地，藉由國際級重大公共建設、土地汙染整治、都市計畫調整、公辦重劃，開發成台灣最重要經貿特區，發展文化創意、數位內容、會展觀光等產業，成為經濟成長引擎及動能。

他指出，70期重劃區土地多為中石化廠區，都市計畫變更為「特定經貿核心專用區」，可無償取得道路、公園、綠地、兒童遊樂場等公共設施用地2.8公頃，並提供5.2公頃經貿核心專用區土地，作為未來發展金融、展覽中心等產業腹地，帶動住宅及商業成長。

地政局長黃進雄表示，亞灣區共辦理10個市地重劃區及205兵工廠區段徵收區，面積合計約170公頃，目前已開發60期等5個市地重劃區、合計44公頃；另外88期等4期共58公頃正辦理規畫設計。

黃進雄特別提到，占地59公頃205兵工廠區段徵收計畫書也在8月10日公告期滿，隨著亞洲新灣區開發拼圖逐一到位，將釋出供經貿產業進駐土地，對高雄招商引資可望發揮極大助力。

(中時 )

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