楊丞琳、是元介假髮上陣！詮釋《握三下，我愛你》三人行愛情

2018年10月29日 19:50 中時 林淑娟

楊丞琳、是元介分別詮釋劉立立、董今狐導演。（取材瓊瑤臉書）

黃姵嘉、楊丞琳、蕭逸凡演出《握三下，我愛你》。（取材瓊瑤臉書）

瓊瑤御用導演劉立立和導演董今狐及元配王玫，在同一屋簷下生活45年的三人行愛情故事，8年前曾被瓊瑤以「握三下，我愛你」為題撰文，掀起不小漣漪，雖然2007年罹患小腦萎縮症、癱瘓多年的劉立立已於今年4月病逝，不過這段感人故事繼續延續，現被改編成同名電視電影，兩位金鐘視后楊丞琳、黃姵嘉分別飾演劉立立和王玫，是元介則詮釋董今狐。

周美玲執導的中視年度電視電影《握三下，我愛你》29日正式開鏡，楊丞琳、黃姵嘉與是元介及蕭逸凡、彭若萱、張紹琛、張晉維、黃詩媛、姜冪、陳詩雅等演員都出席。瓊瑤也在臉書貼出《握三下，我愛你》定裝劇照發表心情：「我真想為劉姐、為王玫、為董哥、為董家全家、為這世間懂愛的人、歡呼一聲：真愛萬歲！」

楊丞琳因有洗髮精代言在身無法違約剪去長髮，只得戴短假髮詮釋中性特質的劉立立導演，她說當初還沒看到改編後的劇本，只看到導演給她的新聞頁面和瓊瑤阿姨的文字，就直接說「我要接」，「覺得不可思議，怎麼真實故事卻這麼虛幻，是世人無法想像，卻真的發生在這世界，比我們演過的每部戲都還要轟轟烈烈，很吸引人」。

她說這故事吸引人的面相太多了，包括劉導本人也很吸引她，「她是很神秘、低調的幕後工作者，外表與穿著這麼中性，卻對愛情如此癡狂執著，很難想像她是什麼樣的人，讓人很想了解她」。她也猜想劉導必定內心感受複雜，「她無論是外貌、性格、或感情觀都是我沒有接觸過的人物，且工作場合中跟面對愛情的她，一定也不是同個樣子。」她更希望透過戲劇讓外界了解，他們之間的感情糾葛有著深層的心理歷程，並非一般人眼中片面的三人行，「只要他們三個當事人可以這樣維繫，他們OK，旁人就無法多評論任何人的感情遭遇」。

楊丞琳將從10多歲的少女演到劉導80歲臨終前的模樣，一向排斥吸菸也不習慣菸味的她，最近更常常在家練習老菸槍的吸菸習慣動作，「為了進入這角色，我連在家摺衣服，手上都要夾著菸，嘴上也隨時叼著菸，有一根菸已經被我拿到快爛了」，她甚至也在想辦法破壞自己的嗓子，希望揣摩出她從音檔中聽到劉導「應該是在罵人，但不是想像中的低沈，而是丹田很有力」的聲音。

詮釋元配王玫的黃姵嘉坦言，自己是有點感情潔癖的人，原本的她有點抗拒、也無法接受這樣的三角關係，但在與王玫本人見過聊過之後，慢慢有更多了解，「試著感受她的感受後，發現她就是這麼一個大愛的人，她對於愛這件事情是非常寬廣的，也了解身處那個時代，老公就是她的天，家就是她的所有。站在那個時代的角度，我自己會比較能過得去」。

接演這部真人真事的戲，壓力大嗎？是元介說，因資料不多，所以很多都是現場跟演員互相衝擊出來的情緒與火花。也必須戴假髮的他，沒留過這麼長的髮型，但他笑說自己越來越習慣了，也覺得自己好像蠻適合，終於了解以前的人為什麼喜歡留長髮，覺得很飄逸，還半開玩笑說：「隨便一道陽光灑下來，我一撩頭髮，就很瀟灑，還會被自己迷住！」《握三下，我愛你》今開鏡後正式開拍，預計明年會在中視頻道播出。

(中時 )