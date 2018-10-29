「蔗埕冰樂園」未演先轟動 首場暖身活動受歡迎

2018年10月29日 19:53 中時 呂妍庭

蔗埕冰樂園獨有的可愛冰KU怪獸，深受小朋友喜愛，現場反應熱烈，紛紛搶著舉牌合照。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣政府為活化六腳鄉蒜頭糖廠，推展糖業文化，將蔗埕文化園區東倉庫規畫成「蔗埕冰樂園」基地，打算以「冰」的主題，導入AR、VR、3D列印及互動投影等科技工具，讓冰樂園不只好吃，還很好玩，隨「蔗埕冰樂園」即將問市，場暖身活動已起跑，27日在布袋「謝鹽祭」上，樂園的冰KU怪獸們展現可愛萌魅力，讓民眾提前感受蔗埕冰樂園未來創新體驗的概念。

位於蒜頭糖廠的「蔗埕冰樂園」基地，運用「冰」的主題，整合鏈結嘉縣各鄉鎮特色產業及文化，並同時導入AR、VR、3D列印及互動投影等科技工具，讓遊客有新形態的體驗感受，未來蔗埕冰樂園中除了吃玩遊賞買等體驗外，還設有冰創基地作為在地青年創客中心，輔導青年人創業相關技術及觀念，運用創意開創自己的產業。

為增加「蔗埕冰樂園」曝光度，冰KU活動首站在布袋開跑，27日首登2018嘉義縣布袋「謝鹽祭」，，把未來創新體驗結合地方產業的好玩活動帶到現場，許多大小朋友熱情響應，馬上成為蔗埕冰樂園「好冰友」，像是到冰一下等FB粉絲頁拍照打卡或加入官方LINE@活動贈禮，大手牽小手一同體驗創意涼拌菜、冬季稻草圈DIY，民眾跟著冰KU怪獸體驗農村社區特產，創造1天的休閒歡樂時光。

主辦單位表示，蔗埕冰樂園相關推廣活動會持續在嘉縣各地登場，活動消息除了在i憩頭平台發布外，歡迎民眾加入「嘉義縣蔗埕冰樂園」官方FACEBOOK粉絲團及官方LINE@，隨時掌握蔗埕冰樂園的第一手消息，密切追蹤更多好玩好康的活動內容。

(中時 )