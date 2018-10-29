林祖嘉指市港合一造成高雄產業損失 高市府：風馬牛不相及

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政大經濟系教授林祖嘉用單一年的數據論證高雄產業發展很差，高雄市新聞局長張家興認為失之偏頗，是用片段資訊來以偏慨全。

張家興強調，市政永遠都有檢討的空間，但依據同樣主計總處家庭收支調查，從100年縣市合併到106年，高雄平均每戶可支配所得成長15％，平均個人可支配所得也成長18％，顯見產業轉型帶來持續的發展進步也是事實，請不要用片段資訊來以偏蓋全。

另外，林祖嘉說出「市港合一」是造成產業損失的一環，更讓張家興質疑，林祖嘉擔任過行政院國發會主委和陸委會主委，難道連高雄港長怎麼樣都不知道？

他進一步說明，高雄港的權責是中央政府，分為兩個港區，貨櫃輪停靠和貨櫃裝卸集中在第二港區，而亞洲新灣區各項重大建設位於水深不足無法停靠貨櫃輪的百年舊港區，藉以推動港灣再造，創造觀光會展音樂體感電競等新產業新產值，跟林祖嘉所說「卸貨人力下降」根本風馬牛不相及。

張家興還說，馬政府任內漠視高雄「市港合一」的需求，對於整合高雄港區周邊國公營事業閒置40年的土地毫不用心，正是產業佈局重北輕南的證明。直到民進黨二次中央執政，才有國公營六家事業與市府共同成立亞洲新灣區聯盟，並正式通過高雄港區土地開發公司。

張家興也請林祖嘉不要用「高雄統籌款全國第三已經很多了」的論調來模糊事實。目前的統籌分配稅款分配公式就是一個對傳統重工業城市不公的公式，營利事業銷售額占比50％，當首都台北基礎建設都已經完整，而重工業城市還在努力自籌經費處理汙染整治時，首都統籌款永遠都比別人多100億是真的公平嗎！？

(中時 )

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