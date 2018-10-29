明後兩天桃市府500吋大螢幕 邀10號隊友應「猿」

桃園市政府去年也在府前廣場舉辦直播派對應「猿」。(秘書處提供)

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中時

還記得Lamigo桃猿封王桃園大遊行的感動嗎？桃園市政府再度邀請桃園市民一同見證屬於桃園的榮耀，迎接Lamigo桃猿隊邁向二連霸，10月30日(二)、11月1日(四)晚間6時起，在府前廣場，架設500吋大螢幕，直播台灣大賽客場，邀請市民朋友一起看轉播、應「猿」。

秘書處長顏子傑說，去年桃園在地的職業棒球隊Lamigo桃猿拿下中華職棒年度總冠軍，桃園市政府不但在府前廣場舉辦直播派對，也在球隊奪冠後舉辦大遊行，讓整座城市一同見證屬於桃園的榮耀，在市長鄭文燦大力促成下，Lamigo桃猿隊也走進總統府，成為史上第一支獲得總統接見的職業棒球隊。

中華職棒總冠軍賽將於明後兩天移師台南，桃園市政府邀請所有「10號隊友」，在10月30日、11月1日下午6時，到府前廣場看轉播，為系列賽領先的Lamigo桃猿隊加油，顏子傑說，客場直播活動，由桃園市政府及「Lamigo桃猿隊」共同主辦，將由ElevenSports體育主播陳雄威、體育主播徐莉婷現場主持轉播，LamiGirls、吉祥物「桃猿大聖」將全「猿」出動，和所有10號隊友一起迎接總冠軍。

活動期間府前廣場周邊將進行部分交通管制，鼓勵「10號隊友」搭乘公車或騎乘公共自行車Ubike前來。市政府也規畫開放縣府路人行道及市府園區內巷道紅黃線停放機車，市民朋友可以利用府前地下停車場及西門停車場停放愛車，歡迎所有「10號隊友」前來參加「無敵桃園 挺桃猿」直播。

(中時 )

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