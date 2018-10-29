《衛報》：捷克共黨特務握川普絕密 曾預測他當選總統

2018年10月29日 20:14 中時電子報 盧伯華

據英國《衛報》獨家報導，從外界已獲得的機密檔案與冷戰時期情報人員的證詞發現，上世紀80年代捷克共黨政府的情報機構曾派出間諜針對當時的唐納．川普進行鉅細靡遺的偵察活動，目標是獲取美國政府高層的訊息，而捷克情報部門與蘇聯特務經常分享情報，則是眾所周知的事。

後來當上美國總統的川普對此應該相當了解，這或許可以解釋為何川普對於前蘇聯情報機構格別烏(KGB)出身的普丁特別忌憚的原因。

《衛報》與合作捷克《尊敬》(Respekt)雜誌合作刊出的獨家消息指出，捷克的國家安全局(Státníbezpečnost，StB)在1977年川普與他的首任妻子依凡娜(Ivana Zelníčková) 結婚後，就開始對川普進行長期的間諜行動，這項行動從依凡娜出生與成長的茲林市(Zlín)開始。

報導說，依凡娜的父親定期向當地國安局辦公室提供有關他女兒來自美國的消息，以及她的丈夫川普在紐約社交圈活躍狀況。依凡娜的父親被列為機密線人，他與國安局的關係一直持續到捷克共產黨政權結束為止。

川普與伊凡娜參加岳父的葬禮，時間為1990年，地點是伊凡娜從小成長的捷克茲林市。（圖／美聯社）

新發現的檔案記錄顯示，喬治．布希於1988年在美國總統大選獲勝之後，捷克國安局對川普愈感興趣，便加強了對川普的間諜活動。

一位退休的前國安局官員丹尼雅克(VlastimilDaněk)證實了前述的間諜行動，他說：「對我們來說，川普當然是一個非常有意思的人。他是一名商人，在美國政界也有很多人脈。」「我們很注意他，也知道他有影響力，我們甚至得到了他希望將來成為總統的信息。」

圖中是捷克國安局解密檔案的一頁，記載著國安局認為與捷克女子伊凡卡結婚的美國商人唐納．川普將在1996年以獨立候選人的身份贏得美國總統大選。（圖／美聯社）

丹尼雅克說，不只是捷克國安局的海外部門對川普感興趣，國安局總部也特別注意他，不過還是不知道國安局是否與蘇聯KGB分享川普的信息。

報導說，這些文件沒有說明蘇聯是否參與了對川普的間諜行動，但捷克特務經常與KGB分享秘密則是眾所周知，莫斯科安全機構在布拉格設立一個大型聯絡處，許多國安局官員也直接為KGB工作。

1987年夏天，川普和伊凡娜在蘇聯駐美大使杜比尼(Yuri Dubinin)的邀請下訪問了莫斯科和列寧格勒，行程由KGB的外圍組織安排。而從莫斯科返回後不久，川普就宣布他考慮競選總統，不過未能獲得提名。

據機密檔案指出，1988年10月美國大選前夕，伊凡娜回到捷克，她向她的父母談起預測布希將會獲選美國總統，她父親立即向國安局報告，這個訊息還被國安局標注為「機密」。檔案記錄稱，這個機密訊息是來自於「美國最高權力階層」與「頂級的政治圈」。

捷克共黨統治時代的國安局機密檔案解密後，工作人員正在整理檔案，不過據信有一大部份都被情報人員銷毀。（圖／美聯社）

前捷克國安局官員指出，莫斯科和布拉格在冷戰後都對川普很感興趣，他們注意到川普日益增長的政治野心，試圖利用他們各種關係來經營出動態的情報管道。

報導說，蘇聯對川普所進行的間諜活動規模尚不清楚。而捷克情報部門的檔案則是在捷克共黨垮台後才解密，但其中大部份都被國安局銷毀。

(中時電子報)