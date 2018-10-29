「五月天」石頭疑引粉絲家長反彈 親解釋《幸福城市》黑化角色

2018年10月29日 20:19 中時 徐桐炘

粉絲家長建議石頭演溫暖作品，否則難帶孩子觀影，不過該片為限制級，18歲以下請勿觀賞。（截自石頭臉書）

以《幸福城市》入圍金馬獎新演員的謝章穎，國中時因老師鼓勵走上表演之路，恩師28日現身影廳並表示：「他是個聰明的孩子，也不是不愛唸書，可能興趣不在此。看他那麼有表演慾我就鼓勵他不如以後朝這方向走。沒想到他真的做到了！」

謝章穎也激動說：「畢業後就沒什麼機會跟老師聯絡，沒想到她會來看我的電影，當時真的因為老師一直很鼓勵我，我才相信原來自己可以做到。」

該片雖以「幸福」為名，卻描寫男子「張冬陵」悲慘一生，五月天石頭在片中不斷欺負男主角，讓人恨得牙癢癢，但有粉絲在網路表示：「希望石頭未來可以演一些溫暖題材，我想跟孩子一起看，我不望他們接觸這種角度的石頭。」石頭特地截圖並用英文回應：「演一個壞人很難，當個壞人只需一個念頭，我現實中幾乎沒有傷害過別人。」強調一切只是演技。

該片雖入圍金馬4大獎，但仍得面臨票房硬仗，石頭、丁寧紛在臉書催票，其實導演何蔚庭當年《台北星期天》只有台北一家戲院上映，接著才有第2家，此次上映規模也不大，對此何蔚庭導演雖然擔心，但也希望在場次數不多的狀況下，更可以集中票房，不要太早下片。該片全台上映中。

(中時 )