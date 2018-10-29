婦藏亡夫千萬遭覬覦 鄰居夥同8人破金庫搬光

2018年10月29日 20:20 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

(示意圖/達志影像)

新竹一名楊姓婦人把亡夫留下的新台幣2173萬元藏放在租屋處，但她找警方護鈔、買保險櫃的被一名鄰居呂姓男子發現，鄰居竟找來8名同夥切開保險箱盜走現金，目前檢警已逮7人，仍有2人在逃。

檢警調查，孀居婦人的丈夫生前是名船長，曾涉及漁船走私，她擔心丈夫過世後會面臨罰款，於是將丈夫留下的新台幣2173萬元全數取出，除了特地買防火保險箱，還找來員警護鈔，將鉅款藏放在不常居住的出租套房內。

楊姓婦人的這些行為，被租屋處的鄰居呂姓男子得知後，於6月間找來8名同夥，破壞保險箱後，將全數現金盜走。檢警調查，呂男先確認楊婦作息，發現楊婦不常回出租套房，便先潛入房內勘查地形，得知楊婦的保險櫃為防火型，鋼板內填充水泥提高耐火程度，不僅難以破壞，重量也很重，無法搬運竊走。

呂男與同夥決議用破壞方式竊款，找來空壓機、電離子切割機等工具，預先放置在套房內浴室，再伺機進入套房犯案。他們等人從保險櫃後方破壞，鑿開一個正方形孔洞，將放在裡面的2173萬元全數盜走，9人分贓。

檢警表示，楊婦於7月下旬回到套房才發現保險箱被破壞，裡面鉅款也都不見，警方獲報展開調查，陸續逮捕呂男等7名共犯，向法院聲請羈押獲准。檢方接獲秘密證人指證，嫌犯在看守所內透過雜役，意圖串供脫免刑責，經查確認7人有看字條、抄寫文字等行為，已建請法院宣告沒收犯罪所得，並繼續追緝在逃的2名嫌犯。

(中時電子報)